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Sharon Stone’a Bodrum’da Golden Globe İkon Ödülü

SHARON STONE
SHARON STONE
SHARON STONE
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GÜLSE BİRSEL
NESRİN CAVADZADE
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Davet

Sharon Stone’a Bodrum’da Golden Globe İkon Ödülü

yazan:
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Dünyada ilk kez verilen ve ünlü aktris Sharon Stone’un layık görüldüğü “Altın Küre Uluslararası İkon Ödülü için özel bir davet gerçekleşti. GAİN ana sponsorluğunda, Bodrum Titanic Luxury Collection’da yapılan tören, unutulmaz bir geceye dönüştü.

Her yıl farklı bir ülkede yapılacak olan “Golden Globe International Icon Award”un (Altın Küre Uluslararası İkon Ödülü) ilki Barbaros ve Elif Zorlu Tapan çiftinin bir yılı aşkın çalışmaları sonucunda Bodrum’da verildi. Ödül gecesine birbirinden ünlü isimler katıldı. Kerem Bürsin ve Büşra Pekin’in sunuculuğunu üstlendiği galada, unutulmaz rolleri ve hayırseverlik çalışmalarıyla güçlü bir isim olan Sharon Stone ödül aldı. Ödülün ardından bir konuşma yapan Stone, “Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre’nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Bu gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye’de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı.” dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ENBE Orkestrası; dans ve ışık gösterileri eşliğindeki muhteşem bir performansla konuklara eşsiz bir gece yaşattı.

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Yazar Hakkında /

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