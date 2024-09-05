Brunello Cucinelli’den Bodrum’da Şık Davet
Lüks İtalyan modasının önde gelen ismi Brunello Cucinelli, Bodrum Mandarin Oriental’da düzenlenen özel bir davetle yeni Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu’nu tanıttı.
Brunello Cucinelli, marka CEO’su Luca Lisandroni ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğinde Bodrum’da seçkin bir davet düzenledi. Bu özel gecede, Akdeniz esintileriyle dolu Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu konuklara sunuldu. Etkinlikte iş, sanat ve cemiyet hayatının bilinen yüzleriyle Brunello Cucinelli tasarımlarını tercih eden ünlü isimler de yer aldı. Davette konuklar, sahil kenarında, markanın zamansız ve şık tasarımlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.
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