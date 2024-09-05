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Brunello Cucinelli’den Bodrum’da Şık Davet

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Davet

Brunello Cucinelli’den Bodrum’da Şık Davet

yazan:
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Lüks İtalyan modasının önde gelen ismi Brunello Cucinelli, Bodrum Mandarin Oriental’da düzenlenen özel bir davetle yeni Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu’nu tanıttı.

Brunello Cucinelli, marka CEO’su Luca Lisandroni ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğinde Bodrum’da seçkin bir davet düzenledi. Bu özel gecede, Akdeniz esintileriyle dolu Mediterranea Yaz 2024 Koleksiyonu konuklara sunuldu. Etkinlikte iş, sanat ve cemiyet hayatının bilinen yüzleriyle Brunello Cucinelli tasarımlarını tercih eden ünlü isimler de yer aldı. Davette konuklar, sahil kenarında, markanın zamansız ve şık tasarımlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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