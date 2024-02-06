Studio EG Mimarlık Acarkent 245 Evi

yazan: MAG 10

Studio EG Mimarlık kurucuları Emre Eslek ve Gökhan Gökhan, proje ve uygulamasını yaptıkları, inşaatı 2023’te biten sekiz yüz elli metrekarelik, doğa içinde dingin, huzurlu ve sessiz barınak olan Acarkent B245 Evi’ni detaylandırıyor… Proje toplam dört kattan oluşmakta. Bahçe katı ve giriş katı yaşam alanları olarak, orta kat ve çatı katı ise gece mekânları olarak tasarlandı.

Yaklaşık 850 m2 arsa üzerine kurulu olan bu konut, Beykoz’un doğallığını ve sadeliğini içinde barındırıyor. Projede esas olan; sadelik, doğallık ve minimize edilmiş renkleri kullanarak doğa içinde, doğaya izole olan bir konut tasarlamaktı.

Kullanıcıların gün içindeki yoğun iş temposundan sonra yorgunluklarını ve streslerini atabilecekleri, dingin, aynı zamanda sessiz ve en sade biçimde ergonomiyi esas aldığımız bu projede; açık havuz, meyve bahçesi, güneşlenme terası, yemek bölümü, açık teraslar, hobi odaları, sinema odası, sauna, spa, jakuzi, bahçe duşu, kitap okuma alanları gibi mekânlar tasarlanmıştır.

Ayrıca proje içerisinde, komplike biçimde adapte edilmiş akıllı ev sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar kendi yaşayış biçimlerine göre önceden hazırladıkları senaryolar ile konutun aydınlatma, perde kontrolü, yerden ısıtma sistemi, ses sistemi, iklimlendirme gibi işlevlerini isteğe bağlı olarak çalıştırabilmekte ve hazır hale getirebilmektedir.

Salon ve holler, yine doğal ahşap renkler kullanılarak mekânda netlik ve sayısal aritmetik modern geometrisiyle tasarlanmıştır. Bahçe katı, salon ve giriş katı arasında kat galerisi bulunuyor. Maksimum gün ışığını içeri alarak yaşam alanlarını da oldukça aydınlatıyor ve bahçeden aldığı ağaçların ve ormanlık alanın yeşil yansımasını iç mekânlara dağıtıyor.