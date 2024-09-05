Şehmus Pala 18 Eylül Ay Tutulması ve Burçlar

yazan: MAG 40

Ünlü astrolog Şehmus Pala, 18 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerini ve bu dönemde öne çıkan gelişmeleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Bu yazımda sizlere bu yılın önemli gökyüzü kombinasyonlarından bahsetmeye çalışacağım. 18 Eylül tarihinde sabah saatlerinde Balık burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Hepimizin bildiği gibi tutulmalar, hem kişisel hayatımızda hem de kolektif olarak önemli fenomenlerdir. Bu Ay tutulmasının da gündemimize getireceği konular dikkat çekici nitelikte olacak. Özellikle tutulmalar sırasında dikkat ettiğimiz “Saros” döngüleri var. Bu döngüler, aslında benzer tutulmaların yaşandığı tarihleri referans alarak bu gibi durumlarda neler yaşandığını incelememize olanak sağlar. Bu tutulma ise bizleri 1996-1997, 2006-2007 ve 2016-2017 yıllarına götürecek. Bu yıllarda yaşadıklarımızın benzerleri gündemimize gelecek. Tutulmanın etkisi yaklaşık altı ay sürecek. Yani, aşağıda bahsedeceğim olaylar bu altı aylık süreye yayılacak. Tutulmanın gerçekleşeceği sabit yıldız, kişisel hayatımızda bazı zorlanmalara sebep olabilir. Özellikle depresyon riski ve ruhsal olarak hassas bir sürecin başlangıcını tetikleyebilir. Bu nedenle, ruhsal olarak daha sakin ortamları tercih etmemiz ve olaylara karşı daha mantıklı tepkiler vermemiz gerekebilir.

Balık-Başak ekseninde gerçekleşen bu tutulma, gizli belgelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İfşaların sıkça konuşulacağı, veri kayıpları ve veri sızdırmalarının gündeme geleceği bir süreç yaşanabilir. Ayrıca, Balık temasının etkisiyle sular, denizler ve boğazlarla ilgili konuların sıkça gündeme geleceğini öngörebiliriz. Sert açılardan dolayı su sorunları, sudan bulaşacak hastalıklar ve barajların kritik seviyeleri de gündemde olabilir. Siyaset alanında ise bu tutulma suları ısındıracak gibi görünüyor. Toplumsal olaylarda artış yaşanabilir, protestoların ortaya çıkacağı süreçler bizi bekliyor. Ayrıca, yeniden bir hesaplaşma ve uzun süredir sessiz kalınan konuların halk tarafından siyasilerin önüne çıkarılması söz konusu olabilir. Parçalı Ay tutulması, ülkemizden de gözlemlenebileceği için bizler de bu tür konuları tartışacağız. Dünyada özellikle Afrika başta olmak üzere darbe ve erken seçimlerin gündeme gelmesi muhtemel. Gündemi hareketlendirecek bu tutulma, ünlü isimlerin kazançları ve özel hayatlarındaki skandal haberlerin sıkça konuşulacağı bir dönemi işaret ediyor. Balık burcundaki tutulma, hem ülkemizde hem de dünya genelinde sellere sebebiyet verebilir. Ekonomiden bahsedecek olursak, maalesef olumlu bir tablo görmüyorum. Yoksulluk verilerinin tartışılacağı bir süreç bizi bekliyor. Artan fiyatlar, önümüzdeki altı ay boyunca insanlarda tedirginlik ve kaygıya neden olacak. Ay tutulmaları her zaman sonlanmalarla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla bu tutulma ile birlikte siyasi istifa haberleri alabiliriz. Bunun yanı sıra ünlü kişilerin kayıp haberleri de gündeme gelebilir. Ayrıca, dünyada din savaşlarının çıkması, kutsal yerlere saldırılar yaşanması mümkün. Bu etkilerden kaynaklanan gerginlikler ve savaşlar gündemde olabilir. Zaten altı ay sürecek bu etkinin, çoğu ülkenin savaş başlatma isteğine tanıklık etmemize yol açacağı öngörülüyor. Sadece savaş değil, iklimsel olaylar da tedirginlik yaratabilir. Sağlık açısından özellikle hormonal denge, tiroidler ve vücudun ödem tutması gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Ayrıca, yazının başında da belirttiğim gibi ruhsal ve psikolojik sorunlar artacağı için özellikle dikkatli olmakta fayda var. Astrokartografi açısından tutulmayı incelediğimde, depremlerin tetikleyicisi olabileceği görünüyor. Özellikle ülkemizin Ege-Akdeniz bölgesinde beş şiddetinde depremler yaşanabilir. Dünyada ise İran ve Yunanistan bölgelerinde depremler tetiklenebilir.

Tutulma, kişisel hayatımızda halı altına süpürdüğümüz tüm konularla ilgilenme zamanının geldiğini hatırlatacak. Bu yüzden, çoğumuzun yeni başlangıçlar yapmasını sağlayacak bir tutulma yaşayacağız. Çalışma zamanının geldiğini ve idealleriniz için harekete geçmeniz gerektiğini hatırlatacak.

Bu tutulmayla beraber ilaç sektöründe güzel gelişmeler olabilir. Özellikle kanser gibi teşhisi zor olan hastalıklarla ilgili güzel haberler alabiliriz. Ayrıca bir süredir gündemimizi meşgul eden M Çiçeği virüsüyle ilgili dünyada büyük salgın beklemiyorum. Daha çok Afrika bölgesinde sınırlı kalacak.

Şimdi bu dolunayın, burçlar üzerindeki etkilerini inceleyelim:

Koç: Bu dolunayla birlikte içe dönüş başlayabilir. İnsanlardan izole olma isteğiniz artabilir; ancak bu durumu fazla abartmamanızda fayda var. Kararlarınızda değişiklik yapma isteğiniz ön plana çıkabilir. Özellikle önemli kararlar aşamasındaysanız, daha temkinli olmanız gerekebilir. Hem arkanızdan dönecek gizli konular hem de ruhsal olarak içe dönüş yaşanacağı için vereceğiniz radikal kararlardan pişmanlık duyabilirsiniz.

Boğa: Dikkatiniz sosyal çevrenizde olacak. Bazı arkadaşlarınız hayatınızdan usulca ayrılabilirken, sosyal çevrenize yeni insanlar katılabilir. Değişikliği içtenlikle istemiş olabilirsiniz. Evet, değişiyorsunuz ve hayatınızda değişim rüzgârlarını hissediyorsunuz. Sosyal çevrenizde yapacağınız düzenlemeyle, umut ettiğiniz ve hayal ettikleriniz için motive olup harekete geçebilirsiniz. Toplumsal görevlerde bulunabilir, organizasyonlara katılım sağlayabilirsiniz.

İkizler: Kariyer konuları ön planda olacak. Çoğu İkizler, mevcut işini bırakıp yeni ufuklara yelken açmak isteyebilir. Değişikliğe direnenler ise mevcut işlerinde yeni alternatifler arayabilir. Kariyerinizdeki kişilerle ortak bir dil konuşmaya çalışın, çünkü bu dolunayla birlikte hedefinize ulaşmanız daha kolay olacaktır. Ayrıca aşk hayatınız da hareketli olacak; bekâr olanlar yeni bir ilişkiye başlayabilir.

Yengeç: Seyahatler size iyi gelebilir. Özellikle uzak seyahatler için ilham verici bir dönemdesiniz. Ayrıca hiç istemediğiniz kadar eğitim almak isteyebilirsiniz. Özellikle spiritüel eğitimler araştırmak için harekete geçebilirsiniz. Her ne konuda olursa olsun, kişisel gelişiminiz için atacağınız bu adım size fayda sağlayacak.

Aslan: Maddi konular gündemde olacak. Miras, nafaka ve kredi gibi konulara odaklanabilirsiniz. Ayrıca ticaret yapan Aslanlar yeni kazançlar için planlar yapabilir ve harekete geçebilir. Eşinizin geliri ve ortak kazanımlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Başak: Evliliklerinizi masaya yatıracağınız zor bir süreç olabilir. Evliliğinizi gözden geçirip bir düzen kurmak için kararlar alabilirsiniz. Agresif olmamanız ve ani kararlar almaktan kaçınmanız önemlidir. Ortaklık konuları da gündeme gelebilir. Mevcut ortaklıkları sorgulama sürecine geçebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği gibi konular da söz konusu olabilir.

Terazi: Sağlık alanında etkiler hissedebilirsiniz. Rutin kontrollerinizi ihmal etmemenizde fayda var. Devam eden rahatsızlıklarınız için yeni bir tedavi yöntemine başvurabilirsiniz. Ayrıca çalışma ortamında değişiklikler yapmak da gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığına da dikkat etmeniz önemlidir.

Akrep: Aşk alanında etki alacaksınız. Bekâr olanlar yeni flörtlerle karşılaşabilir, ilişkisi olanlar ise mevcut sorunları görünür hale getirebilir ve düzenlemeye gidebilirler. Sınavı geçemeyenler elenebilir. Ayrıca yeni bir hobi edinme isteğiniz olabilir. Son olarak, çocuk haberi alan Akrepler de olabilir.

Yay: Aile ve ebeveynleriniz sıkça gündeminizde olacak. Uzun süredir konuşulmayan ve üstü kapanan konular tekrar gündeme gelebilir. Ailenize ve ebeveynlerinize gereğinden fazla efor harcamanız gerekebilir. Özellikle anne ve babanızın sağlığına dikkat etmeniz önemlidir. Ayrıca kariyer alanında da etkiler hissedebilir, sorumluluğunuz artabilir.

Oğlak: Yakın akrabalarınız, kardeşleriniz ve komşularınızla sıkça etkileşimde bulunacağınız bir dönemdesiniz. Buradaki iletişime dikkat etmelisiniz. Seyahatler de gündeminize gelebilir. Ayrıca araç alım-satımı gibi konular için harekete geçebilirsiniz.

Kova: Maddi konular dikkat çekecek. Kazançlarınıza fazlasıyla odaklanacaksınız. Bazılarınız gelirlerinizi artırmak için yeni fırsatları değerlendirebilir. Ek işler yapmak ve gelirlerinizi yükseltmek için harekete geçebilirsiniz. Ayrıca dolandırılma veya borç para verme durumlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

Balık: Balık burcundaki tutulma, burcunuzda gerçekleşeceği için en belirgin etkiyi siz hissedeceksiniz. Sinirlerinizi zorlayabilecek olaylar yaşanabilir; ancak bunun geçici bir etki olduğunu unutmamalısınız. Sağlık kontrollerinizi aksatmamanız önemlidir. Ruhsal sağlığınızı koruyarak doğum öncesi sancıları gibi zorluklarla başa çıkabilirsiniz. Bu süreç sonrasında yenilenme arzusuyla harekete geçeceksiniz.