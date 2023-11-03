Muhammed Emre Hamidi Sosyallikten Gelen Hizmet

yazan: MAG 13

H E Hukuk Danışmanlık kurucusu Avukat Muhammed Emre Hamidi eğitimlerini, çalışma alanlarını ve sevdiklerini ağırlamak istemesi üzerine doğan bir ihtiyaçla açmaya karar verdiği Qalyan Lounge işletmesini MAG Okurları için detaylandırıyor.

Öncelikle kendinizden bahsederek başlar mısınız? Eğitimleriniz, çalışmalarınız neler?

Batman’da dünyaya geldim. İlkokul ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim. 2012 yılında başlayan lisans ve lisansüstü eğitim sürecimi Atılım Üniversitesinde tamamladım. 2019 yılında Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren H E Hukuk ve Danışmanlık Ofisini kurdum. Hâlihazırda merkezi Ankara ve İstanbul olan H E Hukuk ofisimizde, şahıslara ve şirketlere vekalet etmek üzere hukuki faaliyetlerimiz devam etmektedir.

H E Hukuk Danışmanlık olarak verdiğiniz hizmetleri detaylandırır mısınız?

H E Hukuk Danışmanlık Ofisi benim öncülüğümde, ekip arkadaşlarımın da büyük desteğiyle özel şirketlere ve kamuya bağlı şirketlere danışmanlık vermekte ve şirketlerin önemli davalarında vekilliklerini icra etmektedir. Ülkemizin değerli şirketlerinden Türk Telekom, Türksat, TEİAŞ gibi isimerin vekilliğini büyük bir özenle sürdürürken özel şirket statüsünde bulunan Unico Sigorta, Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi değerli şirketlerin de hukuki danışmanlığını ve vekilliğini sürdürmekteyiz. Ofis ve çalışma arkadaşlarımız, ağırlıklı olarak şirketler hukuku ile ilgilenirken ben aynı zamanda ceza hukuku ve idare hukuku alanında doğruluğuna ve muvaffak olunacağına inandığım spesifik davaların vekilliğini üstlenmekteyim.

Mesleğinizin yanında, Qalyan Lounge ile farklı bir sektörde de yer alıyorsunuz. Buranın açılışına nasıl karar vermiştiniz?

Yıllardır ailemiz, çevremiz ve sevdiklerimizle beraber Ankara’da ikamet etmekteyiz. Ailemizin geniş olması hasebiyle küçüklüğümüzden beri sosyal büyüdük, insanlarla iç içe olduk, avukatlık mesleğini icra etmeye başladıktan sonra bu çevre haliyle kartopu misali büyüdü. Bir süre sonra sevdiklerimizi mesai saatleri haricinde ofis dışında ağırlayabileceğimiz bir mekân ihtiyacımız doğdu. Bu ihtiyacı gidermek ve gelenlere A kalite hizmet sunmayı amaçladığımız Qalyan Lounge adlı kafe restoranımızı açma niyetine vardık. Ankara’nın değerli bölgesinde hizmet vermesi sebebiyle her detayı tarafımızca incelikle düşünüldü ve sonuç olarak güzel hizmet alınacak şık bir mekân kurulduğu kanaatindeyim.

Qalyan Lounge ile hedefledikleriniz neler? Müşteri profilinizden biraz bahseder misiniz?

Ankara’da sosyal hayat genellikle kafelerden ibaret. Hem doğa hem de sosyal statüden kaynaklı yaşantı size sosyalleşme adına pek bir seçenek sunmuyor. Dolayısıyla bizim de iş ve aile haricindeki zamanımız Ankara’nın beğendiğimiz mekânlarında yemek yemekle, bir şeyler içmekle geçiyor. Bu alışkanlık rutine bindikten sonra, bize yıllardır hizmet veren mekanların eksilerini ve artılarını görme imkânı oldu. Qalyan Lounge, iyi bir işletmenin hizmet konusundaki eksilerini ve artılarını tecrübe ile bilen bir ekip tarafından kuruldu. Hedefimiz, insanların kendini rahat ve konforlu hissedeceği hizmeti sunmak, dışardan bakıldığında eksileri olmayan bir mekân olarak uzun yıllar hizmet vermek.

Müşteri profiline değinecek olursak; müşteri profilini belirlerken, kafeyi açtığımız yerden kayıtsız kalamadık. Ankara’nın nezih yerleşim yerinde işletmecilik yapmaya adaysanız her detayı incelikle düşünmelisiniz. Qalyan Lounge’ın bulunduğu Panora Or-An semti, bürokratların, siyasetçilerin, değerli ailelerin, konsoloslukların ve iş dünyasının ikamet ettiği bir bölge. Tam olarak hedeflediğimiz müşteri portföyü bu olduğu için açacağımız yeri Panora Or-An bölgesi olarak belirledik. Uzun yıllardır biz de aile olarak bu bölgede ikamet ettiğimiz için öncelikle yıllardır komşuluk ettiğimiz ve muhabbet kurduğumuz komşularımızı, aynı zamanda kaliteyi ve kendini seven herkesi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız.