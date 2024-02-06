ASHUFTE Cesur Kadınlar

yazan: MAG 7

Türkiye’deki cesur iç giyim tasarımlarının eksikliğini fark ederek bu yönde bir adım atan Ashufte’nin kurucusu Ayşe Pabuçcu, markanın hikâyesini anlatarak ürün çeşitliliğinden bahsediyor.

Ashufte markası nasıl ortaya çıktı?

Geleneksel sınırları aşan, yaratıcı ve cesur kadınlar olarak, ülkemizde aynı oranda cesur iç giyim tasarımlarına rastlamadığımızı fark ettik. Modern ve iddialı tasarımları sergilemek, öz güvenin aslında giydiğimiz iç çamaşırlarından başladığını hatırlatmak, iddialı tasarımlarla kadınların sahip olduğu muhteşem dişil enerjilerine dokunmak amacımızdı. Marka ismi de, kelimeleri dönüştürmeye çalıştığımız bu dönemde, cesaretlendirici bir tarafı olması için “Ashufte” oldu. Sanıyoruz ki mesaj birçok kadına ulaştı ve onlardan harika geri dönüşler aldık. Hayatta bazı sınırlarla baş edebilmenin en güzel yollarından biri mizah. Marka ismini gören, duyan çoğu kadının yüzünde bir tebessüm oluştuğuna şahit olduk.

Bir lüks iç giyim markası olarak izlediğiniz yol ve motivasyon kaynağınız nedir?

Benzersiz hissettirmek istiyoruz. Sadece özel bir gece için giyilen bir ürün olmaktan çok, görünen güçlü kombinlerin altında, tamamlayıcı bir unsur olarak yer almak motivasyon kaynağımız.

Ürün yelpazenizde neler bulunuyor? Hangi renk ve kumaş, alıcılarınız tarafından sıklıkla tercih ediliyor?

Jartiyer takımlar ürün yelpazemizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Genelde transparan kumaşlar tercih ediyoruz. Siyah en çok tercih edilen renklerden biri. Transparan kumaşlar ve özel aksesuarlarıyla siyah tasarımlarımız bile oldukça iddialı.

Gelecek hedeflerinizden biraz bahseder misiniz?

Gelecek hedeflerimiz arasında dünyadaki tüm kadınlara ulaşıp onların ayrılmaz bir eşlikçisi olmak var. Yakın zamanda yurt dışı gönderimlerimize başladık ve bilinirliğimiz bu kısımda da artmaya başladı. Kullanıcı dönüşleri muazzam. Kadın bedeninin tüm nüanslarını yüceltecek, kendini sevmeyi, teslim etmeyi sağlayacak çok yönlü bir seri yaratmak en büyük hedefimiz.