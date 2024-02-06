En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

ASHUFTE Cesur Kadınlar

Röportaj

ASHUFTE Cesur Kadınlar

yazan:
7

Türkiye’deki cesur iç giyim tasarımlarının eksikliğini fark ederek bu yönde bir adım atan Ashufte’nin kurucusu Ayşe Pabuçcu, markanın hikâyesini anlatarak ürün çeşitliliğinden bahsediyor.

Ashufte markası nasıl ortaya çıktı? 

Geleneksel sınırları aşan, yaratıcı ve cesur kadınlar olarak, ülkemizde aynı oranda cesur iç giyim tasarımlarına rastlamadığımızı fark ettik. Modern ve iddialı tasarımları sergilemek, öz güvenin aslında giydiğimiz iç çamaşırlarından başladığını hatırlatmak, iddialı tasarımlarla kadınların sahip olduğu muhteşem dişil enerjilerine dokunmak amacımızdı. Marka ismi de, kelimeleri dönüştürmeye çalıştığımız bu dönemde, cesaretlendirici bir tarafı olması için “Ashufte” oldu. Sanıyoruz ki mesaj birçok kadına ulaştı ve onlardan harika geri dönüşler aldık. Hayatta bazı sınırlarla baş edebilmenin en güzel yollarından biri mizah. Marka ismini gören, duyan çoğu kadının yüzünde bir tebessüm oluştuğuna şahit olduk.

Bir lüks iç giyim markası olarak izlediğiniz yol ve motivasyon kaynağınız nedir?

Benzersiz hissettirmek istiyoruz. Sadece özel bir gece için giyilen bir ürün olmaktan çok, görünen güçlü kombinlerin altında, tamamlayıcı bir unsur olarak yer almak motivasyon kaynağımız.

 Ürün yelpazenizde neler bulunuyor? Hangi renk ve kumaş, alıcılarınız tarafından sıklıkla tercih ediliyor?

Jartiyer takımlar ürün yelpazemizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Genelde transparan kumaşlar tercih ediyoruz. Siyah en çok tercih edilen renklerden biri. Transparan kumaşlar ve özel aksesuarlarıyla siyah tasarımlarımız bile oldukça iddialı.

Gelecek hedeflerinizden biraz bahseder misiniz?

Gelecek hedeflerimiz arasında dünyadaki tüm kadınlara ulaşıp onların ayrılmaz bir eşlikçisi olmak var. Yakın zamanda yurt dışı gönderimlerimize başladık ve bilinirliğimiz bu kısımda da artmaya başladı. Kullanıcı dönüşleri muazzam. Kadın bedeninin tüm nüanslarını yüceltecek, kendini sevmeyi, teslim etmeyi sağlayacak çok yönlü bir seri yaratmak en büyük hedefimiz.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Güzel oyuncu Derya Beşerler Namoğlu ve ünlü müzik grubu Gripin’in solisti Birol Namoğlu, tanışma hikâyelerini, aşkın tanımını

Röportaj

Başarılı oyuncular Emel Karaköse Bayraktar ve Selim Bayraktar’ın aşkları pek çoklarınca özenilerek takip ediliyor. Romantizmi en tepede

Röportaj

Ekranların sevilen yapımı Gönül Dağı’nın öğretmen Selma’sı Melis Sevinç, hem dizideki aşkından hem de gerçek hayattaki aşk