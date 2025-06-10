Ali Pekten-Geleceği Şekillendiren Yapılar

yazan: MAG 52

Disiplinli ve sürdürülebilir bir vizyonla inşaat sektöründeki uzun vadeli başarı hedeflerini anlatan Şani İnşaat San. Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pekten, güncel projelerini, şirket değerlerini ve sektöre dair öngörülerini MAG Business Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Eğitimleriniz, faaliyetleriniz, çalışma alanlarınız nelerdir?

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde doğdum. Ortaöğrenimimi Kahramankazan’da, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladım. Ardından siyaset bilimi üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi aldım. Uzun yıllar kamu bürokrasisinde başmüfettişlik, SGK Ankara İl Müdürlüğünde SGK kurum başkan yardımcılığı ve bakan müşavirliği görevlerini yapmış bir bürokrat olarak, devletin denetim ve yönetim sistemlerinin en derin noktalarında deneyim kazanma fırsatı buldum. 2013 yılında bu birikimi özel sektöre taşımayı amaçlayarak rahmetli babamın adını taşıyan Şani İnşaat San. Tic. AŞ’yi kurdum ve o günden bu yana Ankara başta olmak üzere birçok bölgede, yaklaşık iki bin beş yüz adet yüksek standartlarda yaşam ve yatırım alanları inşa ettik.

Şani İnşaat’ın kuruluş süreci nasıl gerçekleşti ve sektördeki yerini nasıl güçlendirdi? Bütün projelerin başında yer alan “AP” ve “İST” neyi ifade ediyor?

Şirketimiz, devlet disiplininden gelen bir anlayışla kuruldu. Kalite, şeffaflık ve güven esaslarını temel aldık. İlk projemizden itibaren neredeyse tüm projelerimizde, kapalı havuz başta olmak üzere, konforu ön planda tutan sosyal olanakları barındıran projeler yaptık, söz verdiğimiz teslim tarihlerini birebir yerine getirdik. Bu da bize sektörde hem yatırımcıların hem de alıcıların nezdinde güçlü bir güven kazandırdı. Projelerimizin başında yer alan “AP” harfleri, benim ismimin baş harflerini, yani “Ali Pekten”i; ”İST” harfleri de, projeler İstanbul Yolu üzerinde olduğu için “İstanbul Yolu”nu ifade ediyor.

İnşaat sektöründeki vizyonunuzu nasıl tanımlıyorsunuz ve şirketi gelecekte hangi projelerle büyütmeyi planlıyorsunuz?

Vizyonumuz, Ankara merkezli olmakla birlikte ulusal çapta tanınan bir marka olmak. Ankara, İstanbul, Bodrum ve İzmir’deki proje odaklı girişimlerimiz ile yakında bu şehirlerde de Şani İnşaat imzasını göreceksiniz. Stratejimiz; doğru lokasyon, güçlü finansal planlama ve prestijli markalaşma.

Biz sadece bina değil; yaşam alanları, sosyal değerler ve ekonomik fırsatlar inşa ediyoruz. 2025 ve sonrasında “akıllı projeler” konseptiyle yeni nesil şehirleşmeye katkı sağlayacak karma projelere odaklanacağız. Şu anda İstanbul Yolu üzerinde yakında temellerini atacağımız

AP İst Mall projemiz ile, Beytepe’de yakında tanıtımlarına başlayacağımız AP Beytepe Plus ve AP Beytepe Port projelerimiz bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden.

Şani İnşaat, projelerinde özellikle hangi konseptlere odaklanıyor ve müşterilerine ne tür ayrıcalıklar sunuyor?

Lüksü erişilebilir, kazancı da alışkanlık hâline getirmeyi hedefliyoruz. Modern mimariyi doğa ile buluştururken, yatırımcılara da yüksek prim potansiyeli sunan lokasyonlarda projeler geliştiriyoruz. Ayrıca, proje tesliminden sonra da destek hizmetlerimiz devam ediyor; biz satışla bitirmiyoruz, aslında orada başlıyoruz.

Şani İnşaat’ın kalite standartlarını belirleyen ISO 9001:2015 sertifikası, projelerin hangi yönlerini etkiliyor?

ISO 9001:2015 bizim için bir formaliteden öte, iş yapış biçimimizin temelidir. Proje yönetiminden malzeme seçimine, saha güvenliğinden müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerimiz bu disiplin içinde yürütülür.

Şani İnşaat olarak değerlerinizden bahseder misiniz?

Dürüstlük, sözünde durmak ve insan hayatına değer katmak… Bu üç temel üzerinde yükseliyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurarız. Kısa vadeli kazançlardan çok, uzun soluklu markalaşmaya inanıyoruz.

Devam eden projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu projelerle kendi bölgelerinde nasıl etkiler yaratmayı hedefliyorsunuz?

Yaklaşık 100.000 metrekare inşaat alanlı 735 rezidans ve 123 açık mağazadan oluşan, İstanbul Yolu metro istasyonunun ayağında yer alan AP İst Port projemiz tamamlandı ve sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Hemen yanı başında 40.000 metrekare inşaat alanlı 250 rezidans ve 23 iş yerinden oluşan, beşinci blok olarak inşasına başladığımız AP İst Port Terrace projemizi ise yaklaşık 6 ay sonra sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Yine, Batıkent’in Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na cephe (İstanbul Yolu) Şaşmaz Kavşağı’na varmadan 500 metre geride yer alan; 10.000 metrekare iş yeri, 295 rezidans ve 108 ofisten oluşan 68.000 metrekare inşaat alanlı AP İst Mall projemizin ise, hem ticari alanları hem ofisleri hem de rezidans konseptiyle bölgeye ekonomik hareketlilik katmasını bekliyoruz.

8.000 metrekare kapalı alanlı AP Beytepe Port projemizle Beytepe’ye özellikle gastronomi alanında katkı sağlayacak iş yerleri konseptine; yaklaşık 400 rezidans ve altında yer alan 2.000 metrekare kapalı iş yerleri ile AP Beytepe Plus projemizle de lüks konut ve yaşam alanı anlayışına farklı bir soluk getiriyoruz. Gelecek dönem için Ankara AP projeleri ile kent estetiğine katkı sağlamayı heyecanla hedefliyoruz.

Yine, Kırıkkale Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinin ayağında yer alan; 133 rezidans ve altında ticari işletme maksatlı, kapalı havuz gibi tüm lüks olanakları sunan öğrenci rezidansımız ile, buralarda yaşayan öğrencilerimize kendilerini özel hissettirmek ana gayelerimiz arasında yer almaktadır.

İnşaat sektöründeki değişen trendleri nasıl yorumluyorsunuz ve şirket olarak bu trendlere nasıl adapte oluyorsunuz?

Artık insanlar sadece dört duvar değil, konforlu, sürdürülebilir ve teknolojik yaşam alanları istiyor. Biz de bu beklentilere yanıt veren konseptlerimizle ilerliyoruz. Dijital altyapı, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, sosyal olanaklar, konforun yanı başında ticari işletmeler ile ihtiyaçlara anında ulaşabilmek artık vazgeçilmezlerimiz arasındadır.

Ülke genelindeki istihdamı artırma hedefi doğrultusunda, şirketin çalışanlarına sunduğu fırsatlar nelerdir?

Her projemiz istihdam demektir. Yerel istihdamı teşvik ediyoruz. Ayrıca, genç mühendis ve mimarlar için mentörlük programları yürütüyoruz. Sadece iş vermek değil, meslek kazandırmak da hedefimiz.

2025 yılında inşaat sektöründe beklenen büyüme trendleri ve bu büyümeyi destekleyecek faktörler nelerdir?

2025 yılı, gayrimenkul sektöründe özellikle karma ve küçük dairelerin yer aldığı projelerle büyümenin yılı olacak. Ticari alanlarla yaşam alanlarını birleştiren projeler hem yatırımcının ilgisini çekiyor hem de şehirlerin gelişimine yön veriyor. Biz de Şani AŞ olarak bu vizyona uygun şekilde, İstanbul Yolu üzerindeki AP İst Mall ve AP İst Port, AP Beytepe Port projeleriyle bu büyümenin öncüsü olmayı sürdürüyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanıyor mu? Riskli yapı stokunun azaltılması için hangi adımlar atılmalı?

Kentsel dönüşüm bir zorunluluk hâline geldi; ancak bu süreci yalnızca bina yenilemek olarak değil, bütüncül bir şehir planlaması anlayışıyla ele almak gerekiyor. Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde, kaliteli ve sürdürülebilir projelerle bu dönüşümü sağlamak mümkün. Şani AŞ olarak biz, bölgemizde örnek teşkil edecek dönüşüm projeleri geliştirmeye hazırız.

Sosyal konut projeleri, konut ihtiyacını karşılamak için yeterli olacak mı? Özel sektör bu sürece nasıl katkı sağlayabilir?

Sosyal konut projeleri önemli ama tek başına yeterli değil. Özel sektör de orta gelir grubu için erişilebilir ama kaliteli konutlar üretmeli. Biz bu alanda planlama yapıyoruz.

Akıllı şehirler ve dijitalleşme, inşaat sektörünü nasıl dönüştürüyor? Yeni teknolojiler projelere nasıl entegre ediliyor? Şani İnşaat’ın bu alandaki çalışmaları nelerdir?

Dijitalleşme artık tercihten öte, bir gereklilik. Akıllı ev sistemleri, otomasyon, uzaktan yönetim özellikleri projelerimizde yer alıyor. Sadece bugünü değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Gayrimenkul piyasasında yatırımcıların ilgisi hangi alanlara kayıyor? 2025’te hangi bölgeler öne çıkıyor?

Yatırımcılar merkezî lokasyonlarda ticari alanlara, 1+1 ve 2+1 gibi küçük daire konsepti ağırlıklı olmak üzere karma projelere yöneliyor. Bu durum karma projelere uygun arsa tiplerinde de fiyatların aşırı yükselmesine sebep olmaktadır diyebiliriz. Biz de Yenimahalle ve Beytepe, İncek gibi bölgelerde yatırımlarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz.

Biraz da sizden bahsedelim. Bir gününüzün nasıl geçtiğini anlatır mısınız?

Erken başlarım. Saha ziyaretleri, proje toplantıları, yatırım planlamaları günümün büyük kısmını oluşturur. Akşamları ise arkadaşlarıma, aileme ve hesaplarımı takip ettiğim bilgisayarıma vakit ayırırım.

Yoğun zamanların ardından stresinizi azaltmak için hangi aktivitelere yöneliyorsunuz?

Doğa yürüyüşleri, sade sofralar, klasik müzik, araba kullanmak… Hayatın hızını yavaşlatan her şey bana iyi gelir.

Başarılı bir iş insanı olarak, gençlere vereceğiniz tavsiyeler neler olurdu?

Çalışmadan, sabretmeden hiçbir şey olmaz. Gençler sabırlı olmalı, değer üretmeli, ahlaki temelden sapmamalı. Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli güven ve saygıyı hedeflemeliler. En büyük kazanç ve yatırım insana yapılandır. İnsan biriktirmeyi kendilerine vazife edinmeliler.