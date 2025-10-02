Mücahit Şentürk Yaşam İnşa Etmek

yazan: MAG 31

Nedimoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şentürk, NED Projeler’in köklü geçmişinden yola çıkarak bugünün mimari vizyonunu nasıl şekillendirdiklerini ve son projeleri NED Maestro’nun vizyonunu MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

NED Projeler’in yolculuğundan ve bu başarının ardında yatan temel değerlerden bahseder misiniz?

NED Projeler’in yolculuğu aslında 1953’te başlayan köklü bir hikâyenin devamıdır. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yaparken bizi ayakta tutan en önemli değerler; güven, kaliteye bağlılık ve yeniliğe olan inancımız oldu. Biz sadece binalar değil, insanların hayatına değer katan yaşam alanları inşa etmeyi hedefliyoruz. Başarımızın ardında da bu vizyon ve samimiyet var.

Yakın zamanda NED Maestro Projesi’nin lansmanını gerçekleştirdiniz. NED Maestro sizin ne ifade ediyor?

NED Maestro bizim için sadece bir konut projesi değil, köklü geçmişimizden gelen güven ve vizyonu geleceğe taşıyan özel bir adımdır. Yarım asrı aşkın süredir edindiğimiz deneyim ve değerlerimizi, modern tasarım anlayışıyla buluşturarak insanların yaşamına değer katmayı amaçladık. Maestro, depreme dayanıklı altyapısı, çağdaş mimarisi ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının beklentilerine de cevap veriyor. Bu proje; güven, kalite ve yenilikçilik ilkelerimizi en üst düzeyde yansıtan, NED markasının geleceğe yön verme vizyonunun güçlü bir simgesidir.

NED Maestro ile birçok aileye yaşam alanı sunuyorsunuz. Yeni projelerinizde hangi kriterlere öncelik veriyor ve mimari tasarımda iş birliği yaptığınız ekiplerin projeye katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim için her proje, yaşamı şekillendiren ve geleceğe değer katan bir sanat eseridir. Bu anlayışla yeni projelerimizde depreme dayanıklılık, yangın güvenliği gibi mühendislik çözümlerinin yanı sıra modern mimari çizgiler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Çevresel duyarlılığı göz ardı etmeden, insanların uzun yıllar güven ve huzur içinde yaşayabileceği alanlar tasarlarken, şeffaflık ve koşulsuz memnuniyet ilkelerini de her aşamada gözetiyoruz. NED Maestro’da bu vizyonu, alanında değerli isimlerle hayata geçirdik. Orçun Ersan’ın mimari vizyonu, Gökcan Bulut’un iç mimari dokunuşları, Dilşen Kara’nın çevreyle uyumlu peyzaj tasarımları ve ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde proje; estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren, zamansız bir yaşam sanatı örneği oldu.

NED Maestro projesinden, ustalık ve sanattan bahsettiniz. Sanatla ilgileniyor musunuz, bu alanda bir girişiminiz var mı?

Sanat bizim için her zaman öncelikli oldu. NED Maestro’yu sadece bir konut değil, estetik ve fonksiyonelliği buluşturan bir sanat eseri olarak tasarladık. Bu vizyonla NED Sanat Atölyesi’ni kurduk ve eşim, ressam Kamile Şentürk’ün liderliğinde sanatı projelerimizin ayrılmaz bir parçası hâline getirdik. Kısacası, sanat bizim için bir yaşam felsefesi ve kültürümüzün merkezinde yer alıyor.

Son yıllarda sürdürülebilirlik, yeşil alanlar ve çevre dostu yapılar gündemde. NED Projeler bu konuda nasıl bir yol izliyor?

Bizim için sürdürülebilirlik bir seçenek değil, vazgeçilmez bir ilke. Bu anlayış doğrultusunda projelerimizi yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek tasarlıyoruz. NED Maestro bunun en somut örneklerinden biri. Sürdürülebilirlik ve kalite sertifikalarımızla tescillenen çevre dostu yaklaşımı sayesinde enerji verimliliği, su tasarrufu ve doğa ile uyumlu çözümler sunuyor. Yeşil alanları, sağlıklı yaşamı destekleyen altyapısı ve çevresel duyarlılığıyla Maestro, NED Projeler’in sürdürülebilir gelecek vizyonunu yansıtan özel bir proje oldu. 15.180 m2 peyzaj alanı tanımladık projemizde. Bizim yol haritamız net: Her yeni projede daha fazla çevre dostu uygulama, daha fazla yenilik ve koşulsuz olarak daha yaşanabilir bir gelecek.

Sektördeki yoğun rekabet ortamında NED Projeler’i farklı kılan özellikler nelerdir?

Sektörde yoğun bir rekabet olduğu doğru; ancak, NED olarak bizi farklı kılan özelliklerimiz var. Öncelikle her projemize sadece bir konut yatırımı olarak değil, ustalıkla inşa edilmiş bir yaşam olarak bakıyoruz. Örneğin; NED Maestro’da mimariden iç mekân tasarımına, peyzajdan sosyal alanlara kadar her detay, titizlikle düşünülmüş ve hayata geçirilmiş durumda. Ayrıca projelerimizde yaşamı yalnızca fonksiyonel olarak değil, bir sanat anlayışıyla da ele alıyoruz; estetik, uyum ve zarafet her an hissediliyor.

Bizi ayıran bir diğer önemli nokta, sürdürülebilirlik konusundaki öncülüğümüz. Keçiören’de ilk LEED sertifikalı binaları inşa eden firma olarak, çevreye duyarlı, enerji verimli ve geleceğe değer katan projeler geliştiriyoruz.

Köklü geçmişimiz ve güvenilirliğimiz de farkımızı güçlendiriyor. NED Projeler ve Nedimoğulları olarak bugüne kadar ortaya koyduğumuz her iş, kaliteye, sağlamlığa ve uzun ömürlü değer yaratmaya dayanıyor. Yatırımcılarımız ve ev sahiplerimiz için yalnızca bugün değil, gelecek için de değer taşıyan projeler sunuyoruz.

Son olarak, kurumsal yapımızı modern bir vizyonla buluşturuyoruz. Geleneksel güveni, yenilikçi mimari ve yaşam anlayışıyla bir araya getirerek, hem Ankara genelinde hem de özellikle bölgemizde bizi diğerlerinden ayrıştıran bir farklılık ortaya koyuyoruz.

Türkiye’de inşaat sektörü sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde. Günümüzde sektörün karşılaştığı en büyük zorlukları ve fırsatları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sadece inşaat sektörü değil, her sektör sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde. Çağın bir gereği olarak bu böyle olmak da zorunda aslında. Türkiye’de inşaat sektörü de aynı şekilde sürekli bir dönüşüm içinde ve bu durum hem zorlukları hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Zorluklar arasında maliyet dalgalanmaları, artan malzeme fiyatları ve rekabetin yoğunluğu öne çıkıyor; ancak, tüm bunların yanında sürdürülebilirlik, yenilikçi tasarım ve teknoloji kullanımı gibi alanlarda büyük fırsatlar da var. Biz NED Projeler olarak bu değişimlerden besleniyor ve her projede hem kaliteyi hem de yaşam konforunu artıracak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşım, sektörde fark yaratmamıza ve yatırımcılar için uzun vadeli değer üretmemize olanak sağlıyor.

Son olarak, vermek istediğiniz mesaj nedir?

Benim için NED Projeler yalnızca binalar inşa eden bir şirket değil, insanların hayatına dokunan bir aile geleneği. Elli yılı aşkın bir geçmişten gelen değerlerimizi, bugün modern yaşamın ihtiyaçlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman güven ve insan odaklılık oldu. Projelerimizde sadece bir daireye değil, uzun vadeli bir yaşam kültürüne adım atıyorsunuz. Amacımız sizlere huzur, güven ve keyif dolu yaşam alanları sunmak. Yolculuğumuza ortak olan, bize güvenen herkese teşekkür ediyorum.