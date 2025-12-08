Mert Vidinli – Işıltılı Bir Yılbaşı Rotası

yazan: MAG 81

Bond Street vitrinlerinden Boğaz manzaralı sofralara… Yeni yılın heyecanı yaklaşırken, Mert Vidinli stil sahibi yılbaşı kaçamakları, parlayan şehirler ve unutulmaz anlarla dolu kutlama ipuçlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yılbaşı denince ilk olarak aklınıza hangi şehir ya da destinasyon geliyor? O ışıl ışıl atmosferiyle sizi büyüleyen yer neresi?

Londra ve Stadt. Christmas hâlâ benim için Londra demek. Regent Street ışıkları, Mayfair’in o ölçülü şıklığı ve en önemlisi de Annabel’s ve Maison Estelle gibi member club’ların yarattığı o büyüleyici atmosfer… Gerçekten başka bir dünya… Yeni yıla gelince, hayalim Stadt: Bir şale, kar, sessizlik, dağın zirvesinde yeni bir başlangıç. Tabii bu sene büyük ihtimalle yine Atina’da olacağım. İki yıldır akışım böyle.

2026’ya girerken “Bu yıl kesin orada olmalıyım!” dediğiniz bir yılbaşı rotası var mı?

Stadt. Kar ve şömine sesinin motivasyonla birleştiği o dağ atmosferi… Yılbaşı en çok orada anlam kazanıyor.

Avrupa’nın o büyülü Christmas marketleri arasında sizin favoriniz hangisi?

Viyana! Saray ihtişamı ve Christmas ruhu eşittir mükemmellik. Londra sokaklarının Christmas enerjisi ise bence hâlâ çok özel. O ışıklar, o vitrinler, o member club atmosferi… Kısaca Londra, Christmas’ta başka.

Yılbaşı alışverişi için size göre dünyanın en iddialı caddesi neresi? Bond Street mi, Champs-Élysées mi, Milano sokakları mı, yoksa başka bir yer mi?

Bond Street. Vitrinlerin sanat eseri gibi olduğu, markaların yılbaşı için resmen tiyatro sahneleri kurduğu bir cadde. Milano güçlü, Paris büyülü ama Bond Street’in yılbaşı şıklığı çok ayrı.

Sizce yılbaşı gecesi için lüks ama samimi bir akşam yemeği nerede yenir? Ankara, İstanbul ve dünyadan önerilerinizi alalım.

İstanbul’da:

Bebek Hotel Rooftop

Mandarin Hotel Bosphorus

Ulus 29 (bir klasik)

Dünyada:

Paris: L’Avenue

Londra: The Wolseley

New York: Casa Cipriani

Sosyal hayatın radarına girecek, henüz çok konuşulmamış ama yüksek potansiyelli bir yılbaşı destinasyonu önerebilir misiniz?

Valencia. Akdeniz’in yeni parlayan yıldızı. Gastronomi, ışık, atmosfer… 2026’da herkes orayı konuşacak.

Son olarak… Mert Vidinli usulü unutulmaz bir yılbaşı gecesi için üç öneri alsak: Nerede, kimlerle, ne ile kutlanmalı?

Nerede:Boğaz ışıklarına karşı şık ve sade bir masa. Ya da Londra’da Annabel’s sonrası Maison Estelle’da sakin bir kapanış.

Kimlerle: Seni olduğun gibi kabul eden, enerjisi yüksek, küçük ama kaliteli bir ekip.

Ne ile: İyi bir kokteyl, güçlü bir playlist, içten bir niyet cümlesi…

Unutulmaz yılbaşı dedikleri şey aslında çok basit: Gösteriş değil, doğru insanlar ve doğru atmosfer.