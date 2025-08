Ümit Göksu Disiplin ve Kararlılıkla Zirveye Giden Yolculuk

yazan: MAG 44

Askerî disiplinden ticaretin dinamik dünyası, gayrimenkul ve inşaat sektörüne uzanan kararlı bir dönüşüm… Land Home’un kurucusu Ümit Göksu, hem arsa yatırımları konusundaki uzmanlığı hem de SKY-B markasıyla sektöre getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Göksu; girişimcilik serüveni boyunca elde ettiği başarıları, geliştirdiği projeleri ve etik değerlere olan bağlılığını MAG Business Okurlarıyla paylaşıyor.

Askerî bir geçmişe sahip olup ticarete ve ardından gayrimenkul ile pazarlama sektörlerine adım attınız. Bu geçişlerinizi anlatır mısınız?

Yaklaşık on dört yıl boyunca TSK’da gururla görev yaptım. Ticarete her zaman ilgim vardı. 2011 yılında ani bir kararla ordudan ayrılarak ticari hayatıma başladım. Farklı sektörlerde kısa deneyimlerim oldu; fakat ailemde gayrimenkul sektöründe olan kişiler olduğundan ve bu sektörde ciddi bir gelecek gördüğümden gayrimenkul sektöründe kalmaya ve kendimi geliştirmeye karar verdim.

Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

On beş yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Arsa alım satımı başta olmak üzere gayrimenkul ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktayız. Bunları sıralamak gerekirse; her türlü gayrimenkul alım satımını ve kiralamasını yapmak, topraktan daire getirili projeler planlamak ve satışını yapmak, projelendirdiğimiz arsalarımızın inşaatını yapmak diyebiliriz.

Tamamlanan ve güncel projelerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Ankara’nın en hızlı gelişen ve prim yapan bölgesi hiç şüphesiz Eskişehir yolu güzergâhıdır. Ben ise Eskişehir yolu üzerinde bulunan Aşağıyurtçu köyünün yerlisiyim. Bu bölgenin yerlisi olmak, bölgeyi tanımak büyük bir avantaj. Ben de bu avantajı bölgede geliştirdiğim projelerimde kullanıyorum… İki yıl gibi kısa bir sürede toplam üç proje açıkladık.

İlk projemiz Çankaya Üniversitesi arkasında 160 adet 2+1 daire ve 4 villadan oluşan “Kayalar SKY” projesidir. Satışlarını başarı ile tamamladığımız bu projemizin inşaatı bitmek üzeredir. Birkaç ay içinde yatırımcılarımıza anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Yatırımcılarımız 2 yıl gibi kısa bir sürede 6 kat gibi ciddi bir kazanç elde ettiler.

İkinci projemiz ise bölgenin prestij noktası olan Çankaya Üniversitesi nizamiyesi karşısında toplam 126 adet 4+1 150 m2 konut ve 1000 m2lik ticari alandan oluşmaktadır. Satışlarımız 2023 aralık ayında bitmiş olup müteahhit firma görüşmelerimiz devam etmektedir.

Üçüncü projemiz SKY Göksu’yu ise şubat 2025’te açıkladık. Projemiz 6586 m2 arsa üzerine inşa edilecek, 2 blok 162 daireden oluşacaktır. Projemizin ruhsat başvurusu yapılmış, ilk etap satışları tamamlanmıştır. Projemizde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri mevcuttur. Projemizin inşaatı 2026 yılı başında başlayacak ve 24 ay sürecektir. Bu projemizin inşaatını ise bizzat SKY Land inşaat olarak biz yapacağız. Bu projemiz ile birlikte inşaat sektörüne de adım atmış olacağız.

Bizim projelerimizde teknik konularda hesap hatası olmaz, zamanlama hatası olmaz. Daha çok kazanma hırsı ile değil, sonuç ve memnuniyet odaklı hesaplar yaparız. Her şey en kötüye göre düşünülmüştür. Geri alım ve sonuç garantili işlere imza atıyoruz. Bu konuda rakipsiz olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde emsallerinden farklı, sıra dışı bir villa projesi planlamaktayız. Bu konuda arsa arayışımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir.

“2025 Yılının Öne Çıkan Markaları Ödül Töreni”nde SKY Göksu’nun “Yılın Öne Çıkan İnşaat Projesi Ödülü”ne layık görülmesi hakkındaki düşünceleriniz neler?

2023 yılında ilk projemizi açıklayarak bu yola çıktığımızda hep farklı olacağımızı söylemiştik. Arsa yatırımları konusunda yaklaşık on beş yıllık deneyimlerimizin ışığında projelerimizi planlarken verdiğimiz doğru kararlar ile sektörde kısa sürede adımızı duyurduk. Bu durum yatırımcılarımızın dikkatini çekmeyi başardı. Yatırımcılarımız bize güven duyarak projelerimize yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede elde edilen başarılı sonuçlar ile Ankara’da “Yılın Öne Çıkan İnşaat Projesi Ödülü”ne layık görüldük. Bu ödülü kendi alanımızda hak ederek aldığımızı düşünüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz.

Girişimcilik serüveniniz boyunca en gurur duyduğunuz an hangisiydi?

Aslında tek bir an yok, birçok an var hayatımda… Gerek sektörde gerek ise özel hayatımda yükselmemden rahatsız olan herkesin “yapamaz” dediği her şeyi yaptım, başardım. Başardığım için şımarmadım ama o insanları yanılttığım için mutlu oldum. Bana inanarak zor zamanlarımda arkamda duran insanları mutlu ettiğim aklıma her geldiği an kendimle gurur duyuyorum.

SKY-B hangi amaçla kuruldu, farkını anlatır mısınız?

SKY-B, Land Home Yatırım ve Gayrimenkul şirketi bünyesinde 2022 yılında kurulmuş, patentli bir yatırım ve proje markasıdır. Maalesef günümüzde konut sahibi olmanın sabit ve dar gelirli vatandaşlar için neredeyse imkânsız hâle geldiğini bilmekteyiz… SKY-B, proje hesaplamalarında asla hata yapmaz, asla yanıltmaz. Mücbir sebepler dışında verdiği her sözü garanti altına alır. Her projesinin bitene kadar arkasındadır. Her sattığı hisse için geri alım garantisi vererek projelerine sonuna kadar inandığını ve arkasında olduğunu gösterir.

Bunların dışında Ankara’da arsa yatırımları konusunda rüştünü ispatlamış firmalardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle arsa yatırım uzmanı olarak seçtiğimiz çalışma arkadaşlarımız şehir plancılarından oluşmaktadır. Hiçbir zaman standart bir hizmet kalitesi benimsemiyoruz. Her zaman daha kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak amacındayız.

Land Home’un öyküsünü paylaşır mısınız?

Kendime ait kurumsal bir marka yaratma düşüncesi aklımın bir köşesinde hep vardı. Yerli sermaye ile kurulan kurumsal oluşumların artması gerektiğini savunan biriydim. Kurumsal markalarda edindiğim deneyimlerimi tamamen yerli ve kendime ait olan bir marka kurarak sürdürmek istiyordum. Bu konuda ilk adımı 2017 yılında attım. Birçok marka ismi değerlemesinden sonra “Land Home” adına karar verdim. 2018 yılında ise bu hayalimi Land Home adının patentini alarak gerçekleştirdim.

2020 yılında ise markamın adını taşıyan Land Home Yatırım Gayrimenkul ve Proje Geliştirme şirketini kurarak Ankara’nın en seçkin bölgelerinden biri olan Çayyolu’nda Eskişehir Yolu’na cephe bir plazada 400 m2 ofisimizde yirmi beş kişilik ekiple hizmet vermekteyiz.

Yabancı kurumsal markaların bünyesinde oluşan deneyimlerimin ve sektörde aldığım eğitimlerin bana verdiği vizyon ile her kesimden müşterilerimize, önceliği güvene dayalı, kalite ve şeffaflık anlayışını benimseyerek hizmet veriyoruz.

Türkiye’de veya globalde gelişen bölgeleri önceden tespit etmek için hangi verileri analiz edersiniz?

Bizim sektörümüze yön veren en önemli değer nüfus yoğunluğudur. Nüfusun çok olduğu yerlerde ve göç alan yerlerde sürekli konut ihtiyacı oluşmaktadır. Göçün nedeni ise çeşitlilik gösterebilir. Turizm bölgeleri ve sanayi bölgelerinin yarattığı iş olanakları daima nüfusu kendine çeker. Bunun yanı sıra son yıllarda depremler de ciddi şekilde göçlere neden olmuştur. Dünya genelinde özellikle komşu ülkelerde yaşanan savaşlar da ülkemize göçe neden olmuş ve bu durum nüfusu, devamında gayrimenkul sektörünü etkilemiştir. Sonuç olarak; nüfus ve sanayileşme konusundaki gelişmeler bizim için öncelikli verilerdir.

Sizin için iş hayatında en önemli etik değer nedir? Bu değeri nasıl koruyorsunuz?

Verilen bir sözün tutulması ve arkasında durulması benim için en önemli etik değerdir. Herkes bu değere sahip olsa eminim ticaret herkes için daha kolay olur. Ben yerine getiremeyeceğim sözleri vermemeye özen gösteriyorum.

Sosyal sorumluluk adına attığınız adımlardan da bahseder misiniz?

Biz şirket olarak belli dönemlerde, ihtiyacı olan okullara ve çocuklara yönelik çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Yaptığımız yardımların amacına ulaşması için ihtiyaç sahibi kişileri seçerken son derece hassas davranıyoruz. Hepsinden önemlisi, bu yardımları yaparken asla bunun reklamını yapmıyoruz. Video ve resim paylaşımı yapmıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin rencide olacağı hiçbir şey yapmıyoruz. Yardımlarımızın ulaştığı hiç kimse, bizden geldiğini bilmiyor. Umarım bu tarzımız ve hassasiyetlerimiz yardım adı altında bunu şova dönüştüren diğer iş insanlarına da örnek olur.

Boş zamanlarınızda sizi en çok ne mutlu eder?

Ben gezmekten ve yeni yerler görmekten mutluluk duyan biriyim. İşten fırsat bulduğum boş zamanlarımda genelde yurt dışı seyahatlerine çıkarım. Yeni ülkeler görmek ve keşfetmekten çok keyif alırım. Aynı zamanda biz çok sosyal bir şirketiz. Çalışmak ve kazanmak kadar kendimize vakit ayırıp birlikte bir şeyler yapmayı da çok seviyoruz. Şirket olarak da birlikte gittiğimiz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimiz olmuştur.

Sizi motive eden ya da hayat felsefenizi şekillendiren bir söz veya ilke var mı?

Elbette var. Hatta birden fazla var; ama ben size en önemli iki tanesini söyleyeceğim. “Nefes alıyorsak, umut vardır.” cümlesini ilk duyduğum gün, hayatımın merkezine koydum. Ne zaman kendimi zorda ve çaresiz hissetsem bu cümle aklıma gelir ve mücadeleme devam ederim. Belki de birçok savaşı böyle kazandım. Diğeri ise aslında yine kendimi motive etmek için kullandığım ve asla pes etmeyen, mücadeleci yönümü en güzel anlatan “Ben vazgeçmek için yaratılmadım.” cümlesidir. Bu söz tamamen bana aittir.

Başarının, sizin için tanımı yıllar içinde değişti mi?

Evet, değişti. Önceleri başarıyı sadece maddi veya somut bir sonuç olarak görürdüm. Anlık, günlük veya dönemsel başarıları başarı olarak görürdüm; ama olgunlaştıkça ve deneyimlerim arttıkça şunu anladım: Gerçek başarı, süreklilik ile olur. Başarı, süreklilik gerektirir. Sürekliliği olmayan başarıların birçoğu sadece tesadüften ve şanstan ibarettir.

Genç girişimcilere en büyük tavsiyeniz ne olurdu?

Beni tanıyanlar eski bir asker olduğumu bilir. Disiplinli olduğumu ve kendime özgü kurallarım olduğunu bilir. Asla vazgeçmeyen ve pes etmeyen bir yapım vardır. Disiplin ve düzenin olmadığı bir yerde başarı, söz konusu olamaz. Gayrimenkul sektörüne girmeyi düşünen ve gönül veren tüm girişimcilere şunları tavsiye ediyorum: Sabırlı olun, istikrarlı olun, hedeflerinizden ve hayallerinizden her ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Kolay olmayacak belki ama gönülden istenince her şey mümkün. Çok çalışmak, başarı getirmez. Doğru çalışmak ve istikrar, başarı getirir. Cesur olun ve riske girmekten asla çekinmeyin. Para kaybetmekten korkmayın. Unutmayın ki sizin almadığınız riskleri alanlar bir gün elbet başaracaklar ve siz onlar için çalışmak zorunda kalacaksınız. Son tavsiyem, doğru yerde olun. Doğru insanlar ile çalışarak kendinizi geliştirin.