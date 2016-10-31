İstanbul’un çekim merkezi Zorlu Alışveriş Merkezi, Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan ile birlikte Raffles Arcade’de ağırladıkları cemiyet hayatının ünlü isimlerine, eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşattı.

Zest İstanbul konseptinin mimarları olan, moda dünyasının iki önemli ismi; Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan, Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeki Raffles Arcade’de benzersiz bir tasarım turuna imza attı. Gerçekleşen etkinlikte ikili, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde dünyaca ünlü mücevher, tasarım, aksesuar ve saat markalarının konumlandırıldığı Raffles Arcade bünyesindeki mağazaları misafirleri ile birlikte gezdi. İkili, bu tur için mağazalardan özel olarak seçtikleri ürünlerin hikayelerini aktardı, stil ipuçlarını paylaştı. Katılımcılar, bu özel turda benzersiz ve samimi bir alışveriş deneyimi yaşadılar.