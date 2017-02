Tiyatro oyuncusu Deniz Türkalı ve İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini’nin kızı… Sezen Aksu’nun vokalistliğinden bugün duyduğumuzda ilk günkü heyecanla söylediğimiz ve unutamadığımız Duvar, Dokunma Bana, Amacım yok gibi şarkıların yorumcusu… Sanatçı bir ailenin sanatçı kızı Zeynep Casalini ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

“Sanatın gözüme kulağıma ve ruhuma iyi gelen her dalı bana keyif veriyor”

“En değerli anılarım sezen aksuyla çalıştığım yıllardadır”

Zeynep Casalini’yi yakından tanıyabilir miyiz?

Hmm… Bu biraz zor bir soru. İnsanın kendisini anlatması çok zor. Her şeyden önce dünyanın geldiği durumdan son derece mutsuz ve biraz da umutsuz, vegan, bodrum delisi bir anne ve şarkıcıyım…

Sanatçı bir aileden geliyorsunuz… Sizin de küçük yaşlarınızdan itibaren sanat hep hayatınızda oldu. Peki, size sanatın en çok hangi dalı keyif verdi?

Sanırım sanatın gözüme kulağıma ve ruhuma iyi gelen her dalı bana keyif veriyor. Sanırım benim genelin ve kuralların geçerli olmadığı bir değerlendirme mekanizmam var. Söz konusu sübjektif bir görüş olduğunda kimse umurumda olmaz .önemli isimler beğendi diye beğenmem ya da tam tersi..



Çok güçlü bir sesiniz var… Özellikle sahnede enerjinizle ve yorumunuzla herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz… Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz?

Valla bilmiyorum ben de 😉 bazen bende kendime şaşırıyorum. Son derece keyifsiz bir gün geçirsem de sahneye çıktığım anda sanki otomatik bir düğmeye basmış gibi değişiyorum. Enerjimin bu kadar yüksek olmasının sebebi elbette istediğim gibi, istediğim yerde yaşamanın ve beslenmemin etkisi büyük. Ancak kızlarımın ve sevdiklerimin yanında olmak ve sahne ekibimin de enerjisinin yüksek olması da çok mühim bir etken tabii ki.

Türkiye’nin en başarılı kadın vokalleri arasında yer alıyorsunuz ve bugüne kadar birçok sanatçı ile aynı sahneyi paylaştınız. En unutulmaz anınızı sizden dinleyebilir miyiz?

Sanırım en değerli anılarım sezen aksuyla çalıştığım yıllardadır. Ama bir gece Bursa’da bir gencin gelip intihara teşebbüs ettiği anda ‘Duvar’ı duyup vazgeçmesini anlatması da oldukça unutulmazdı.

Büyük şehirlerin kalabalığından uzak bir hayat yaşıyorsunuz… Bu profesyonel hayatınızı nasıl etkiliyor?

Harika etkiliyor. Sadece ‘hayranlarım’ (yaptığım hiçbir şeyi takip etmeyen sadece görünce sizi çok seviyorum diyen) müziği neden bıraktınız ya da niye yeni birşey yapmıyorsunuz diyorlar;))) gıcık oluyorum gıcııııkkkkk;)))))daphi’ye 3 aylık hamileyken badem grubuyla video çektim ve daphi 4 aylıkken sahneye döndüm..ve her yıl 1-2 video çektim..benim şarkılarım ‘hit’ olamıyor;) yıllarca dinleniyor..dolayısıyla her dakka yeni bir şarkı çıkarmaya uğraşmıyorum…aa bak yine sivri sivri konuştum;)))

Sömürmeden, yalansız, denize ve toprağa yakın iki şahane az ama harika insanlarla çevrili bir hayatım var… Ne şanslıyım…

Yeni single’ınız “Köprüler” ‘in hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Köprüler… Sözlerini manevi oğlum çağlar Yerlikaya benim ve kendisinin yaşadıklarını harmanlayarak yazdı.(bu öyle kolay bir şey değil! İkimizin de kalbi çok çok kırıldı bu yıllar içerisinde….).yakın arkadaşımız Nuri Harun Ateş de besteledi. düzenlemesini Hüseyin cevahir Ünal yaptı..

Ve gelelim en son çalışmanız “Unutsam” a…

Sözleri ipek kadılar. (ipek Kadılar gizli bir kahraman… Bilen bilir ipeği:) Müziği de “Kedi Müzik” Ender Akay ve Sunay Özgür’e ait. (bu iki adam da benim hayatımın iki müthiş kahramanı) “Unutsam” kalbinden sorunu olan her kişiyi vuran bir şarkı… Her sözü ve her notasıyla…

Elbette videoyu Gürcan Keltekle çektik. (bu ikiliyi de bilen bilir:) Görüntü yönetmenimiz Fırat Gürgen (adam iletişim gurusu:) bu kez de Bafa’nın Heraklia köyündeydik… Ev sahipliğimizi Karia pansiyon ekibi; Emin, Cennet ve Kemal yaptı… çook müteşekkiriz… İlk gün donmamıza rağmen harika görüntüler yakaladı Gürcan. (bu artık alıştığımız bir şey zaten) ikinci günse harika güneşli bir gün ve akşamüstü bulutlanıp harika ışık oyunları yapan bir gökyüzü eşlik etti bize. Yani yine yatağa girdiğimde içim rahat uyuyabilirim…

SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ŞEY ÇOK BASİT ASLINDA… İNSANIN BU EVRENDEKİ YERİ HAKKINDA DÜŞÜNMEK İYİYİ VE DOĞRUYU BULMANIN İLK ADIMI… BUNU LÜTFEN YAPIN… LÜTFEN…