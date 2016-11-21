Başkent sosyal yaşamının tanınmış simalarından Hülya Akman-Beril Çavuşoğlu ve Zeynel Çilli Restaurant ortak organizasyonu ile İlgi Otizm Derneği yararına bir yardım yemeği düzenlendi.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hülya Akman ve Beril Çavuşoğlu, 365 AVM içerisinde yer alan Zeynel Çilli’de çok güzel bir organizasyona imza attılar. Hürriyet Daily News yazarı Astrolog Özgür Ekmekçi’nin de konuşmacı olarak katıldığı söyleşide 2017’de burçlar kuşağı, dişil enerjiyi yükseltme ve enerji vampirlerinden korunma teknikleri hakkında bilgiler verildi.