Zayıf insanlara gıpta ile bakmakla zayıflanmıyor kızlar! Bakarak değil harekete geçerek ancak başarı sağlanıyor, tecrübeyle sabittir. Hayatımıza adapte etmemiz ve kendi vücudumuzla benimsememiz gereken birçok sağlıklı adım var. Herşey bizde bitiyor, kafamızda sadece… Şimdi size birçok zayıf insanın hayatına eklediği ve düzenli olarak uyguladığı ipuçlarını vermek istiyorum. Hepsi bir anda değil tabii, önce bir – iki tanesini seçin ve ufak ufak uygulamaya başlayın, inanın çok faydasını göreceksiniz ve böylece listeye devam edeceksiniz. Benden söylemesi…

İnce olmak değil sağlıklı olmak tercihleri…

Bize iletilen mesaj hep aynı: “Zayıf ol, güzel görün.” Reklamlar, tüm diyet endüstrisi, Hollywood’dan aldığımız mesajlar, medya ve giyim sektörü hep aynı. Ama aslında şunu söylemiyorlar; sağlıklı olun zaten ince olacaksınız. Eğer sağlıklı ve ince olabiliyorsanız, o zaman da güç kazanmalısınız. Bakın ince olmak için sağlığınızı riske atmayın. Sağlıklı görünmek ilk kuralınız olmalı.

Bu bir maraton, sprint değil…

Yaşam biçiminizde yaptığınız değişiklikler yavaş ve aşamalı olabilir, zaten sağlıklısı da aslında bu şekilde olmalı. Kısa süreli şok diyetler sizi çabuk kilo veriyormuş gibi gösterebilir ama inanın fazlasıyla geri geleceklerini de bilmelisiniz. Düzenli beslenerek ve sağlıklı yiyecekleri hayatınıza katarak zaten vücuttan istenmeyen fazlalıkları yavaş yavaş atacaksınız.

Güne bitki çayları ile başlarlar…

Biz kahvaltıda üşengeçlikle besleniyorken, zayıf insanlar kilo koruma programı gibi düşünerek bitki çaylarından faydalanırlar. Hatta bitki çaylarına tarçın eklerler ki, insülin konusunda sorun yaşamasınlar. Bakın en azından iki öğün arasında bitki çaylarını içmeye çalışın. Çok faydasını göreceksiniz.

Kahveler yoğun kremalı lütfen !

Şaşırdınız evet! İlk okuduğumda ben de çok şaşırdım. Son dönem kahvecilerde ‘’yoğun krema lütfen’’ demek herkese değişik geliyor değil mi? Ama önce sütsüz demek kaydıyla! Ağır krema, kan şekerinizi dengeli tutmaya yardımcı olan sağlıklı yağ içerir. Ancak aman dikkat başka malzemeler eklenmemesine dikkat etmelisiniz.

Beslenme deren kuralı uygularlar…

Besinlerin renkleri, besin değeri hakkında bilgi edinmemizi sağlayabilir. Meyve ve sebzelerin beş farklı renk kategorisi vardır. Her birinin sağlığınıza nasıl fayda sağladığını önceden kontrol edin. Sonra her gün toplam beş porsiyon oluşturmak için bunları dengeli şekilde karıştırın. Bir porsiyon; 1 bardak çiğ veya 1/2 bardak pişmiş demektir.

Mavi ve Mor: Yaban mersini, böğürtlen, mor üzüm, erik, kuru üzüm, patlıcan.

Faydaları: Hafızayı kuvvetlendirir, prostat kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünü uzak tutabilir.

Yeşil: Kivi, ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası.

Faydaları: Kemikleri, gözleri ve genel göz sağlığını destekler.

Beyaz: Armut, muz, mantar, karnabahar, soğan, sarımsak.

Faydaları: LDL kolesterolü indirir ve kalp sağlığı risklerini azaltır.

Sarı ve Turuncular: Portakal, greyfurt, şeftali, mango, ananas, kabak, havuç.

Faydaları: Bağışıklık sistemini destekler ve göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kırmızı: Karpuz, çilek, ahududu, kızılcık, kiraz, domates, turp, kırmızı elma.

Faydaları: Alzheimer hastalığını önlemeye ve kan akışını artırmaya yardımcı olur.

Kabakile dost olurlar…

Kabak ile yapılan birçok sağlıklı tarif var. Spagettiden, sağlıklı atıştırmalıklara kadar uzanan geniş yelpazeden faydalanan zayıf insanlar bence en doğrusunu yapıyor.

Et ile vahşi bir tarz yaratırlar…

Doymuş yağ ve kolesterolü azaltmak isteyen insanlar etobur yanlarını öne çıkarırlar. Dana, angus, sığır etleri protein ve demir içerir, ancak daha az yağ ve daha az kalori içerirler. Fakat lütfen az pişmiş tüketmeye gayret edin.

Gazlı içeceklerden ve sodalardan uzak olurlar…

Her ikisinin de kalorilerinin yüzde 100’ünü şekerden sağladığı doğrudur. Sağlıklı gibi durmasına rağmen gazlı meyveli içecekler, kola benzerlerinden daha fazla şeker taşırlar. Aynı zamanda dişler üzerinde de tabaka yaratırlar.

Makarna keyfi yaparlar…

Makarna yemekleri çoğu zaman kalori fazlası nedeniyle değil, esas besin öğesi eksikliği nedeniyle beslenmede zayıf kalır. Kırmızı soslu yemeklerden daha fazla yararlanmak için, bir sonraki makarna keyfinizi artırmak için sağlıklı malzemeleri karıştırmaya özen gösterin. Örneğin, tavuk ve yeşil bir sebzeyi karıştırabilirsiniz. Mantar ve kırmızı sebzeler de kullanılabilir. Renklerine göre sebzeleri kullanmayı planlamalısınız. Makarna sadece haşlanacak ve bu malzemeler kullanılacak. İşte bu yapılabilir!

Market raflarındaki ‘’organik’’ onları bağlamaz…

Market raflarındaki ‘’organik’’ kelimesi maalesef ticari amaçla kullanılıyor. Doğal ve sağlıklı beslenmenin en önemli konusu gerçekten doğal malzemelerden geçer. Raflarda paketlenmiş ve işlem görmüş hangi besin organik olabilir ki? O nedenle doğalın peşinden gidin ve bu şekilde beslenin.

Paketli baharat kullanmazlar…

Baharat dolabınızı olabildiğince sık yenilemeye çalışmalısınız. Zamanla, baharatların uçucu yağları kaçar ve onlarla birlikte aradığınız aroma da gider, tabii faydaları da! O nedenle bildiğiniz güvendiğiniz aktarlardan ya da semt pazarlarından baharat alışverişinizi yapmalısınız.

Atıştırmalıklara dikkat ederler…

Öğün aralarında açlık krizlerine girmemizi engelleyen atıştırmalıklar aslında beslenme konusunda önemli rol oynar. Bu sebeple atıştırmalıklarınızı kendiniz hazırlamayı tercih etmelisiniz.

Açken alışverişe çıkmazlar…

Bu gerçekten çok zarar verici durumlara neden olabilir. Haftalık alışverişinize kesinlikle karnınız tok bir zamanda çıkmalısınız. Yoksa almanız gerekenden çok daha fazla ve farklı malzeme ile eve dönersiniz.

Hazır yiyecekler satın almazlar…

Tüketiciler, restoran yemeklerine daha hızlı, düşük maliyetli alternatifler istediği için hazır gıda bölümü son yıllarda gereksiz büyümüştür. Araştırmalar özellikle genç nesli bu konuda çok daha etkilenmiş buluyor. Zayıf kişiler ise dışarıdan hazır yememek gerektiğini, bunların içinde koruyucu maddeden boyaya kadar her türlü zararı içeriğin olduğunu bilir.

İçecekler yardımı ile kalp sağlığını dengelerler…

İç organlarınızın etrafındaki yağ, vücudunuzdaki iltihaplanmaya ve daha yüksek trigliserit ve LDL kolestrol düzeylerine neden olan kalp rahatsızlığına ve felce neden olan kötü maddeleri içeren bileşikleri serbest bırakır. Unutmayın ki hemen hemen tüm gazlı içecekler, şişelenmiş çaylar, enerji içecekleri, spor içecekleri, meyve suyu içecekleri ve “vitamin” suları şeker içerir.

Peki sen ne içmelisin?

+ Su: Daha fazla kalori yakarsınız, genel enerji ve konsantrasyonunuzu artırırsınız. Odanıza bir sürahi alın, gece de içmeye devam edin.

+ Kahve : Ama tatlı, şuruplu olanlar değil. Kahve, metabolizmanızı hızlandırır, ancak gurme kahve içenler normal kahve içenlere kıyasla 206 kalori daha fazla tüketiyorlar.

Çay: Yalnızca kalp rahatsızlığına ve kansere karşı koruyucu antioksidanlar içermez, aynı zamanda şeker türü olarak neredeyse kalorisi de yoktur.

Gıda alanında kalsiyumun yaklaşık yüzde 73’ü süt ve süt ürünlerinden geliyor. Sağlıklı kilo, kemik ve kas sağlığı için kalsiyum büyük önem taşıyor.

Alışverişe hafta içi erken saatlerde giderler…

Haftasonu savaş alanına dönebilen marketlerden uzak durun. Kafanız karışır, besin etiketlerine bakamadan alıp çıkmanız gerekir. Bu nedenle haftaiçi erken saatlerde alışveriş daha huzurludur. Bu arada marketlerden ziyade organik pazarlar ve doğal ürün satan lokal dükkanlara ağırlık vermelisiniz.

Restorant uzaklarına düşmezler…

Restoranlar menülerinde salataları daha pahalı tutmaya çalışarak sizin diğer seçeneklere yönelmenizi sağlar, buna dikkat edin. Salataya 30 TL vereceğime normal yemek yerim dediğiniz an işte bu tuzağa düşersiniz. Öncelikle yemeklerinizi evde yemeğe gayret edin ama eğer olmuyorsa dışarıda yemeniz gerektiğinde ne olursa olsun, salata seçeneğine yönelin ve de sos koymamalarını rica edin.

Izgara tercih ederler…

Zayıf insanların kilo korumalarında en önemli etken yaptıkları seçimlerdir. Herşey ızgara olarak seçilir ve bu da en sağlıklı önerilerden biridir. Siz de tercihlerinizi ızgara olarak değiştirmeye çalışın.

Baharatlar dostları olmuştur…

Çayların içine eklenen tarçından yola çıkın. Yiyeceklere de farklı baharatlar ekleyerek, metabolizmayı hep hızlı tutarlar. Mesela kırmızı pul biber, isot ve köriyi sofralarınızdan eksik etmeyin.

Bitki özlü smoothieler içerler…

Smoothie hazırlayabileceğiniz en sağlıklı içecektir. Kendi damak tadınıza göre hazırlayabileceğiniz bu içecekler, tüm vitamin, mineral ve protein ihtiyacınızı karşılar. Gün içinde atıştırmalık ara öğünlere yerleştirmeye özen gösterin.

Asla susamazlar…

Çünkü gün boyu bolca su içmeleri gerektiğini bilirler. Yaz mevsiminde daha fazla olmak kaydıyla, su hayattan asla eksik tutulmaması gereken temel içeceğimizdir. Açlık hissettiğinizde ilk önce su içmeyi deneyin ve nasıl tokluk hissi verdiğini görün.