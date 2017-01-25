Medikal Estetik konusunda Ankara’nın sayılı isimlerinden Dr. Özgür Koldaş ile ünlü stil ve imaj danışmanı Sevgi Soluk “Yüz Mühendisliği” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Ankaralı bloggerların ve stil ve imaj konusunda bilgi edinmek isteyen birçok davetlinin katıldığı etkinlikte misafirler Özgür Koldaş ve Sevgi Soluk’un sunumunu dikkatle dinlediler. Sıcak bir ortamda gerçekleşen sunumda merak edilen sorulara cevap bulan ve eğlenceli bir sohbet ortamında bilgi edinen davetliler Sevgi Soluk ve Özgür Koldaş’a teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Yüzlerine yapılan uygulamalar sonucunda farkı hemen gören misafirler bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.