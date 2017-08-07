İş ve cemiyet dünyasının saygın çifti Mustafa-Beste Yurttaş’ın kızı Begüm Yurttaş, genç iş adamı Batuhan Güneş ile Swissotel The Bosphorus, İstanbul’da düzenlenen rüya gibi bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Ülkemizi yurtdışında ve içinde en iyi şekilde temsil eden yatırımcı, işadamı Mustafa Yurttaş ve hayırseverliği ile bilinen zarif eşi Beste Yurttaş’ın kızı Begüm Yurttaş ile İzmir’in sevilen ailelerinden Nabi ve Oya Güneş’in oğlu Batuhan Güneş, Swissotel The Bosphorus, İstanbul’da düzenlenen masalsı bir düğünle aşklarını taçlandırdılar. Görkemli düğüne, iş, siyaset, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok seçkin isim katıldı.

Turizmci ve fotoğraf sanatçısı Begüm Yurttaş ve ünlü bir İtalyan firmasının Orta Doğu koordinatörü olan Batuhan Güneş’in nikahını Beşiktaş Belediyesi Başkanı Sn. Murat Hazinedar kıyarken, nikah sonrası kokteylde Swin Group ve özel nikah yemeğinde Tarık Sezer ve orkestrası yer alırken after party’de de Single Ladies görsel show ve ritmik müzikle sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Düğüne katılan isimler arasında; Jülide-Mehmet Ali Berkman, Faruk-Hatice Süren, Sibel-Ercan Kerimoğlu, Ebru-Ahmet Karaçam, Zafer-Akın Kozanoğlu, Feryal Gülman, Sevim Uyar, Arzu-Can Demirer, Berna-Ahmet Nurçebi, Çiğdem Hitay, Ebru Sanver, İdil Fırat, Oylum Talu, Figen-Fatih Kıral, Fulya Nayman, Şule-Özalp Argüder, Feriha-Osman Göksu, Gülgün-Öner Tüzün, Mustafa Sarıgül ve Reyhan-Monik İpekel vardı.

Dünyayı gezmeyi ve keşfetmeyi seven çift balayı için Seyşeller’i seçerken; bu özel geceye yaklaşık 450 seçkin konuk katıldı. Tüm ayrıntılarıyla mükemmel hazırlanan “Aşka yolculuk-Pusula” temalı ortam tüm konukları büyüledi.

Begüm Yurttaş ve Batuhan Güneş’in düğününün gerçekleştirildiği Swissotel The Bosphorus, İstanbul’un muhteşem manzaralı “Sultan Park Koru”sunun büyülü havası şık bir salon düğününe dönüştü. Işık selinin doğayla bütünleştiği uçuk pastel tonlarının tercih edildiği düğünde, rustik, elegan ve şık bir atmosfer yaratıldı. Romantik bol kristal avizelerle buluşan nikah alanında da çiftin davetiyelerinde de kullanılan pusula konsepti kullanıldı.

Dünyanın farklı bölgelerinden Endülüs, Amazon, Afrika, Toskana gibi masa isimlerinin kullanıldığı düğünün karşılamasını hava yolları hostesleri yaparken davetliler minibüs olarak tasarlanan fotoğraf panosunda gezgin çift ile birlikte bu özel anları ölümsüzleştirdiler.

Gelinin gelinliği Zuhair Murad imzasını taşırken damadın damatlığı ise özel dikim idi.