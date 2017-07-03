Yıldız Sarayı Vakfı, manevi iklimiyle dayanışma duygularını güçlendiren, kardeşlik duygularını pekiştiren Ramazan ayında Sultanahmet House of Medusa Restaurant’ta geleneksel iftar davetlerine bir yenisini daha ekledi.

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Yıldız Sarayı Vakfı üyeleri’nin yanı sıra sosyal yaşam dünyasının tanınmış simaları katıldı. Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu konuşmasında, davete katılanlara teşekkür ederek, “Ramazan’ın bereketinden feyz almak, paylaştığımız sofralar gibi, her şeyin ancak Rabbimizin lütfuyla gerçekleşebildiğini hissederek, hayırda ve doğruda buluşmaktan memnuniyet duyarak, milli ve yerli kültür, sanat mirasımızı yarınlara daha güçlü ulaştırmak adına yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vakfımız köklü bir kültür ocağı olarak bu yıl Anadolu illeri ve yurt dışında yürüteceği projelerle daha geniş bir alanda katkı sağlamaya hazırlanıyor” dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı’ya Vakfa desteklerinden ötürü Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.