Yeni yıl, yeni umutlar, yeni kararlar, yeni yolculuklar…

2016 yılını geride bırakırken, tüm korkularımızı, hayal kırıklıklarımızı, mutsuzluklarımızı geride bırakıp, yeni yıla umut dolu, heyecanla ve gözlerimiz parlayarak girelim. Ve girdiğimiz gibi geçsin… 2017, önceki yıllardan farklı, özellikle de 2016’daki toplumsal sıkıntılarımızı geride bırakacağımız, kendimize verdiğimiz tüm sözleri tutacağımız, bol kahkahalı, çok seyahatli, pek çok yeni şey öğreneceğimiz, hayallerimizin gerçeğe dönüşeceği, bir yıl olsun…

Tabii ki en güzel ve özel olanı, aile ve dostlarla geçirilen yılbaşı gecesidir ama seyahat ederek geçirmek isteyenlere de önerilerim hazır…

VERBIER

Hem kayak yapalım hem yılbaşı kutlayalım diyenler için Verbier ideal bir seçim. Nefes kesici dağ manzarası ve sevimli köyüyle İsviçre’nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Verbier’de yılbaşında tüm otellerde geleneksel yemekleri tadabileceğiniz özel menüler çıkartılıyor. Sıcak çikolata ve canlı müzik, köy alanında kurulan sevimli pazara her daim eşlik ediyor. İsviçre’deki diğer kayak merkezlerine göre burası, daha genç bir kalabalığa ev sahipliği yaptığı için, Alp’lerin en büyük yılbaşı partisi burada oluyor diyebiliriz. Yılbaşı gecesine Place Centrale‘de elinizde sıcak şarabınız, havai fişekleri izleyerek girip ertesi gün kayak pistlerinin keyfine varabilirsiniz. W Hotel son yılların en popülerlerinden…

SİNGAPUR

Kendi küçük ama ünü büyük bu ülke, kış aylarında ortalama sıcaklığı 25-30 derecelerde olması sebebiyle ”sıcak severler” için cazip bir rota olabilir. AVM severler için Singapur tam bir cennet. Alışveriş için en popüler bölge Orchard Road. Ben hayatımın en güzel yılbaşı süslemelerini Orchard Road’da gördüm. Alışveriş merkezlerinin içi ayrı, dışı ayrı özenle süsleniyor. Pırıl pırıl parlayan milyonlarca ışık, bu 3 kilometrelik ünlü caddeyi büyülü bir harikalar diyarına dönüştürüyor. Size tavsiyem gezmeye ION Orchard‘dan başlayın. Ion Alışveriş Merkezi’nin en üst katında bulunan Salt Grill&Sky Bar, Singapur’un en güzel manzaralarından birine sahip. Daha sonra Paragon ve Takashimaya‘yı özellikle tavsiye ediyorum. Yılbaşı süslemelerini ve metrelerce uzunluktaki dev yılbaşı ağaçlarını seyretmeye doyamayacaksınız. Fransızların ünlü markası Laduree´’nin rengarenk makaronlardan yapılmış bir yılbaşı ağacı var. Bir de ünlü mücevher markası Tiffany’s’in hediye kutularının yılbaşı süsü olarak kullanıldığı 5 metrelik yılbaşı ağacını mutlaka görün. Yılbaşı gecesi havai fişek gösterisini seyretmek için kesinlikle Marina Bay Sands Oteli’nin en üst katına çıkın. Işıl ışıl gökdelenlerle çevrili şehrin en güzel gece manzarası burada. Geceye yine burada bulunan Ku De Ta Lounge Club‘da devam edebilirsiniz. Yeni yıla herkesten önce girmek istiyorsanız özellikle Singapur’a gidin…

HALLSTATT

1997 yılında Unesco tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Hallstatt, fotoğraf meraklılarının ve romantiklerin en vazgeçilmez adresi. Bembeyaz karlarla kaplı çam ağaçlarının arasında, mavi bir gölün etrafına sıralanmış masalsı şirin bir kasaba. Şansınıza bir de kar yağarsa, bu kartpostallardan fırlamış gibi görünen güzel kasabayı bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçirmek hayatınızın en unutulmaz yılbaşı gecelerinden biri olabilir.

NEW YORK

Yeni yıl coşkusunu en iyi yaşatan şehirlerden biri olan New York’ta yılbaşı kutlamalarına Rockefeller Center’daki dev yılbaşı ağacından başlamak gerek. 5. Cadde‘deki ünlü mağazaların şık yılbaşı vitrinlerine şöyle bir göz attıktan sonra, kendinizi alışverişe kaptırmadan oradan kaçın. Hareket ve kalabalık severlere tabii ki Times Meydanı zamanı! Asla uyumayan bu şehirde yılbaşı kutlaması demek, iğne atsan yere düşmeyen bir kalabalık ve her köşede bir DJ performansı veya konser demektir. Gökyüzünde rengarenk havai fişekler eşliğinde, binlerce kişiyle aynı anda, dünyaca ünlü o geri sayımın bir parçası olarak girmek çok heyecan verici olabilir. ”O kadar da kalabalık olmasın” derseniz, en az bir ay önceden satın alacağınız bir tekne turuyla, bu muhteşem havai fişek gösterisinin, gökdelenlerin üzerinde yarattığı renk armonisini, yeni yıla coşkuyla ”hoş geldin” diyen bu kalabalığın uzaktan gelen sesleri eşliğinde denizden seyredebilirsiniz.

KAPADOKYA

Doğa ve tarihin bütünleştiği büyülü coğrafyasıyla aklınızı başınızdan alacak Kapadokya, her yıl yaklaşık iki milyon turist tarafından ziyaret edilen meşhur peribacaları ve rengarenk vadileriyle yılbaşı gecesi için de harika bir seçenek. Gündüz Ihlara Vadisi, Yer Altı Şehri, Aşıklar Vadisi ve Göreme’deki açık hava müzesini ziyaret edip, akşamüstü gün batımını Ortahisar Kalesi‘nden seyredebilirsiniz. Son yıllarda bu bölgede çok popüler olan dolunay zamanı gece vadi yürüyüşlerinden birini, dilerseniz kendi grubunuzla, dilerseniz önceden rezervasyon yapıp katılabileceğiniz bir gezi grubuyla yılbaşı gecesi yapmak çok hoş bir alternatif olabilir. Geceye Kapadokya’nın bu büyüleyici vadilerinde ay ışığı altında keyifli bir yürüyüşle başlayıp, Kapadokya’nın simgesi olan 3 Güzeller‘de mola verip, buradan yeni yıl için ne diliyorsanız fenerlerinize fısıldayıp, yeni yıla gökyüzüne güzel dileklerinizi bırakarak girebilirsiniz. Ertesi gün de sabahın ilk kızıllığına boyanmış gökyüzüne eşlik eden rengarenk balonlarla, büyüleyici manzaraların keyfini çıkartabilirsiniz.

DUBAI

Dubai yine deniz, kum ve güneşi özleyenler için iyi bir alternatif olabilir. Hemen hemen tüm otellerde yılbaşı için özel programlar düzenleniyor. Bu yıl Media City Amfitiyatrosu’nda büyük bir kış festivali hazırlanıyor. Çölde yılbaşı olur mu demeyin, Noel pazarlarından, çocuklar için yapay karlı aktivitelere, çikolata tadımlarından, Noel Baba ile fotoğraf çekimine, yılbaşı için hayal ettiğiniz her şeyi yapmanız (kar yağması dışında) burada da mümkün. Dilerseniz gündüz Dubai Mall, Mall of Emirates gibi alışveriş merkezlerindeki yılbaşı için özel olarak dekore edilmiş birbirinden güzel mağazaları gezebilirsiniz. Ya da daha geleneksel bir pazar isterseniz Madinat Jumeirah’taki ”The Souk Festive Market’‘e uğrayabilirsiniz. Görkemli havai fişek gösterileriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na bile giren Dubai’de yılbaşı hazırlıkları aylar öncesinden başladığı için, gece yarısı yapılan havai fişek gösterisini kesinlikle kaçırmayın.

LAPLAND

Masalsı bir yılbaşı geçirmek isteyenler için en güzel seçim Lapland. Noel ve yeni yıl dönemi çok kalabalık olduğu için, otel rezervasyonunuzu çok erken yapmanızda fayda var. Dilerseniz masallardaki evleri andıran kütük evlerde kalabilir, dilerseniz cam tavanlı Eskimo evlerini(igloo) seçebilirsiniz. Santa Köyü‘nü ziyaret edip, Noel Baba’ya ”merhaba” dedikten sonra Elf’lerin atölyesini ve geyik çiftliğini gezebilirsiniz. Snowmobiller ile safari sonrası, donmuş gölde balık tutmak gününüzü daha da renklendirebilir. Unutulmaz bir doğa harikası olan Kuzey ışıklarını (Aurora Boralis) seyretmek için Sibirya kurtlarının çektiği kızaklarla uçsuz bucaksız ormana dalmak bence yeni yıla girmek için en heyecan verici seçenek.

KARTALKAYA

Çok uzaklara gitmeden karlı bir yılbaşı geçirmek isteyenler için Kartalkaya iyi bir alternatif. Hem Ankara hem İstanbul’a yakın olması sebebiyle kayak severlerin favori adreslerinden olan Kartalkaya’da, gündüzü kayak yaparak veya kar havası koklayarak geçirip, akşama otellerin yılbaşı için özel olarak hazırladığı programlara katılabilirsiniz. Yeni yıla daha hareketli ve kalabalıkla girmek isterseniz de, otellerin önünde bulunan alanda yakılan dev ateşin etrafında, canlı müzik ve havai fişekler eşliğinde geçirebilirsiniz. Son dakikaya bırakmadan rezervasyon yapmakta fayda var.

NÜRNBERG

Avrupa’nın en iyi ve en eski Noel pazarlarından(Christkindlesmarkt) birine ev sahipliği yapan Nürnberg, asırlar öncesinden beri süregelen yılbaşı heyecanını en geleneksel haliyle deneyimleyebileceğiniz bir şehir. Kendinizi bu yüzlerce yıllık eski şehrin, Orta Çağ festivallerini anımsatan atmosferine bırakın. Süslemeler ve yılbaşı pazarlarının canlılığı aklınızı başınızdan alacak. Burada çocuklar için özel olarak hazırlanmış bir Noel Pazarı bile var ve yine çocuklar için ”Noel Meleği” gösterisini kaçırmayın. Elinizde sıcak şarabınız (Glühwein) ilecıvıl cıvıl tezgahların arasında kaybolun. Bu bölgeye özgü ”Lebkuchen” ve ”Bratwurst” ları mutlaka deneyin. Eski şehir meydanında ellerinde küçük çanlarıyla dolaşıp, yeni yıl şarkıları söyleyen minikleri seyredalın. Ve geri sayım başladığında gökyüzünü rengarenk ışıklarıyla boyayan havai fişeklerin süslediği Orta Çağ masalının bir parçası olun.

ROMA

Romantik bir yılbaşı geçirmek isteyenler için tabii ki Roma. Roma’da yılbaşı süslemelerinin en güzel örneklerini Piazza Spagna, Piazza Navona ve Piazza Venezia‘da görebilirsiniz. Meydanlardaki süslü dev Noel ağaçlarına, Noel Baba’nın ışıklı Ren geyikleri eşlik eder. Ağaçlar, sokaklar, vitrinler, binalar öylesine şaşaalı süslenir ki, İtalyanların şıklığını geride bırakır. Via del Corso ve Via Condotti, yılbaşında da en alımlı haliyle şehrin en cazibeli noktalarıdır. Noel panayırı isterseniz ve kalabalık size vız geliyorsa Navona Meydanı‘na uğrayın. Yılbaşı akşamı kırmızı çamaşır giyme geleneğini İtalyanlar kadar ciddiye alan yok. Yılbaşı yemeği konusunda, nereye giderseniz gidin, lezzetli bir yemek yiyeceğiniz garanti olan nadir şehirlerden biridir. Kültürel miras yönünden de müthiş zengin bir şehir olan Roma’dan, yeni yıl coşkusuna birkaç müze gezisi eklemeden ve Fontana di Trevi‘ye şans parası atmadan dönmek olmaz…

Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum.

Yeni yılda yeni rotalarda görüşmek üzere,

Sevgiyle kalın.