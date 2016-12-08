ZUBİZU ‘NİN İLK GÜNÜNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Geleneksel ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’nin ilk günü ünlü isimlerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Fenix food-bar’da düzenlenen Happy Hour etkinliğine Burcu Esmersoy, Berna Laçin, Arzu Sabancı, Revna Demirören, Yelda Demirören, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Tülin Şahin-Mehmet Özer, Eda Kosif , Ayfer Toprak, Bener Bilgiç, Canan Köksal, İris Hatem, Serra Türker, Aylin Benardete, Aylin Tahincioğlu, İnci Ertuğ, Batya Kebudi, Ebru Dildar, Fulya Gündoğdu, Çiğdem Hitay, Burcu Hattat, Ece Kurtoğlu, Berna Sağlam Naiboğlu, Ezgi Lian, Aslı Bayraktaroğlu, Dalia Garih, Nazlı Keçili gibi sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik yarın da devam edecek.