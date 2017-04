Önümüzdeki ay Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştireceği Fashion Street Fest projesiyle en iyi ve ünlü markaları bir araya getirerek moda rüzgarları estirmeyi hedefleyen Aypen Telci, bu fikrin nasıl doğduğunu ve geliştiğini büyük bir heyecanla anlatıyor…

İlk olarak sizden 03-04 Mayıs’ta Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşecek olan Fashion Street Fest fikrinin nasıl doğduğunu ve amacının ne olduğunu öğrenebilir miyiz?

Bir tasarımcı olarak aslında uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir projeydi, sadece doğru zamanı bekliyordum. Fashion Street Fest, tam anlamıyla en iyi ve ünlü markaları bir araya getirerek moda rüzgarı oluşturmaktan yola çıktığım bir proje diyebilirim. Bu festivaldeki en büyük amacım; gelecek olan insanların görmek istedikleri tasarımcıları ve markaları bir arada görebilecekleri, onlarla hem tanışıp hem de koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı bulabilecekleri, hem alışveriş yapıp hem de keyifli saatler geçirebilecekleri iki günü yaşatabilmek… Festival bitiminde de herkesin gülen gözlerle arkalarında güzel bir yorgunluk bırakarak ayrılması, proje sahibi olarak benim için mutlulukların en güzeli olacaktır. Ben bu projeye gönlümü koydum, o yüzden gönlü güzel, bana inanan tüm dostlarımla harika iki gün geçireceğimize eminim.

Projenin kapı girişlerinden elde edilen gelir Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak. Bu derneği tercih etmenizdeki en büyük etken nedir?

Bir anne olarak her zaman söylerim; çocuklarımız geleceğimizdir ve güzel bir gelecek için ufak yaşta başlayan eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte tam da bu noktada yakından takip ettiğim ve her zaman yaptıkları işlerle takdir ettiğim Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği, benim bu projemde çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunabilmek için en doğru seçimimdi. Festivalde çocuklarımız için sahneye çıkacak olan sevgili sanatçı dostlarımız Beyza Durmaz, Merve Özbey, Pamela ve Aslı Hünel’e de bizleri yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimi sizlerin aracılığıyla bir kez daha iletiyorum.

Tasarımcısı olduğunuz markanız olan Aypen Accessories’ten bahsedersek… Aypen Accessories’in hedefleri nelerdir?

Ben bu yola çıktığım ilk günden beri en büyük hedefim, her zaman markama daha fazla bir şeyler katmak oldu; bu yüzden hep çalıştım, yeri geldi gecemi gündüzüme katarak çalıştım, yeri geldi katıldığım organizasyonlarda stantlarıma uykusuz gittim. Bu noktada hiç kimseyi kendime hedef almadım, benim en büyük savaşım ve zaferim hep kendimle oldu, hedeflerime adım adım ulaşabilmek için ben hep kendimle yarıştım ve halen yarışmaya da devam ediyorum. Çünkü, hiçbir zaman en iyisi olduğumu düşünmedim, tam tersine her gün kendime bir şeyler katabilmeye, bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve eminim ki bundan 10 sene sonra bile öğrenmeye devam edeceğim.

Aypen Accessories markanızla bu zamana kadar katıldığınız alışveriş etkinliklerindeki tecrübelerinizin, kendi düzenlediğiniz Fashion Street Fest Alışveriş Festivaline ne gibi faydaları olacağını düşünüyorsunuz?

Aypen Accessories olarak bugüne kadar katıldığım organizasyonlardan edindiğim tecrübelerin, işimle ilgili kazandığım deneyimlerin bu festivalin oluşum sürecinde gördüğüm en büyük faydası çevremdeki tüm tasarımcı arkadaşlarımın bana sonsuz güvenmeleri ve markalarıyla yanımda olduklarını bilmek oldu. Bugün Fashion Street Fest Alışveriş Festivalini gerçekleştiriyorsam Aypen Accessories’ın bunca yıldır kazandığı, biriktirdiği tecrübesinin yanında biriktirdiği dostlukların da çok büyük bir etkisi vardır… Aslında benim burada projenin sahibi olarak değil, markanın tasarımcısı olarak bu projede en ön planda tuttuğum şey, Fashion Street Fest’e katılan tüm tasarımcı arkadaşlarımın gözüyle bakmak, onların istek ve dilekleri doğrultusunda adım adım ilerleyerek her şeyin kusursuz olması için çalışarak ilerlemek oldu.