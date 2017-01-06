Yepyeni umutlarla başladığımız bir yılın ilk ayında tazelenen enerjimizle sizlerleyiz… Karşıladığımız her yeni yılda hedeflerimiz, mutluluklarımız, ideallerimiz katlanarak büyüyor… Umarım 2017 sizler için tüm güzelliklerin başlangıcı olur… Biz de bu ay çok keyifli bir içerikle sizlerle buluşuyoruz… Renkli davetler, coşkulu kutlamalar, özel röportajlar, güzellik ve moda trendleri ile dopdolu sayımızda beraberiz…

Four Seasons Hotel Sultanahmet’te gerçekleştirdiğimiz kapak çekimimizde konuğumuz İlkem Öztürk, genç yaşta yönetici olmanın sırlarını bizlerle paylaşırken özel hayatına dair tüm sorularımızı da içtenlikle yanıtladı… Aile Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen, aynı zamanda da sosyal medyanın “It Girl”ü olarak bilinen İlkem Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ve keyifli kareleri MAG Özel sayfalarımızda sizlerle buluşturuyoruz…

Bu ay çok özel bir konuğumuz daha var… Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçimiz John Bass’in zarif eşi Holly Holzer Bass… Kendisi sadece Amerika değil, sevgi dolu kalbiyle barış gönüllüsü bir dünya vatandaşı ve idealist bir fotoğraf sanatçısı… Açtığı sergilerle ülkemizdeki yardım kuruluşlarına ve farklı ülkelerdeki sanatçılara destek olan Bayan Bass’e hayranlık duyacaksınız…

Ulusal ve uluslararası basında başarılı muhabirlik deneyiminin ardından on yıldır CNNTurk ekranlarında haber editörlüğü ve spikerliği yapan Ahu Özyurt uzun süredir ekranda kalabilmesinin sırlarını bizlerle paylaşıyor…

Duayen televizyon programcısı ve tiyatro sanatçısı Metin Uca ile “Aleksandır Telefonu Kaldır” oyunu için geldiği Ankara’da sizler için dijital medyanın ayrıcalıklarını, gündeme ilişkin merak edilenleri ve tiyatronun eskimeyen değerini anlatıyor… Sürpriz projelerini ise, ilk kez bizim sayfalarımızda bulacaksınız…

Yıla güzel başlayalım ve hep güzel kalalım… Güzellik uzmanları ve moda tasarımcılarından aldığımız tüyolar 2017 yılında girdiğiniz her ortama damga vurmanızı sağlayacak…

Havalar soğusa da seyahat etmekten vazgeçmeyen yazarımız İpek Gençer, Alpler’in en havalısı St.Moritz’e doğru bir yolculuğa çıkarıyor… Göz kamaştıran manzaralara ve huzur veren ambiyanslara sahip bu kış rotasına bayılacaksınız…

Yeni bir yıla girmişken hepimiz yaşayacaklarımıza dair ipuçları bekliyoruz… Yazarımız Selin Söğütlügil de bizler için “Astrodeha” Şenay Yangel’e öngörülerini sordu… 2017 yılının neler getireceğini merakla okuyacaksınız…

İlerleyen sayfalarımızda gerçekleşen açılışlar, galalar, özel davet ve kutlamalardan renkli görüntülerle buluşacaksınız…

2017 hepimize enerjik, mutlu, huzurlu, aşk, kazanç ve umut dolu günler getirsin…

Çoook Sevgiler