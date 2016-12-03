Doğanın bembeyaz yüzünü görmeye başladığımız, kar tanelerinin yavaş yavaş uçuştuğu, vitrinlerin renklendiği, sokakların ışıklarla donatıldığı büyüleyici Aralık ayını, biz de İstanbul ve Ankara’dan içlerimizi ısıtan davetlerden sıcak karelerle, ünlü isimlerin samimi röportajlarıyla ve rengarenk Yılbaşı sayfalarımızla karşılıyoruz…

Bu ayki kapak konuklarımız, aşk dolu bir çift… Zarafetine herkesi hayran bıraktıran Sedef Avcı ve içinin güzelliği yüzüne yansıyan eşi Kıvanç Kasabalı… Shangri-La Bosphorus İstanbul’un ihtişamlı atmosferinde, Yazarımız Ferhat Kazancı’nın gerçekleştirdiği samimi sohbetin eşliğinde çekilen aşk dolu kareleri MAG Özel sayflarımıza taşıdık…

Renkli yılbaşı içeriğimizle, 2017’ye dair tüm güzellikleri müjdeliyoruz…

Alışveriş sayfalarımızda,; ışıl ışıl mücevher ve lüks saatleri, güzelliğinize güzellik katacak bakım ürünlerini, sevdiklerinize alabileceğiniz en özel hediye önerilerini, mutfaklarınızı hareketlendirecek aksesuarları, rahat mobilyalar ile onları tamamlayacak dekoratif objeleri, gösterişli bir Yılbaşı ağacının için parıl parıl süslemeleri ve gecenin yıldızı olmanızı sağlayacak kombinleri beğeninize sunuyoruz.

Cemiyetin ünlü isimlerinin bizleri davet ettiği gösterişli Yılbaşı sofralarında yeni yıl dileklerini ve 2017’ye nerede, nasıl gireceklerini öğrendik…

Yeni yıla bakımlı ve güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için, ünlü makyözlerden ve güzellik uzmanlarından edindiğimiz önümüzdeki sezona damgasını vuracak saç ve makyaj tüyolarını sizlerle paylaşıyoruz…

Yazarımız İpek Gençer, “Yeni yıl, yeni umutlar, yeni kararlar ve tabii ki yeni yolculuklar…” diyor ve 2016’ya veda edip 2017 yılını karşılayacağımız Yılbaşı gecesinde, mutlu anılar biriktirebileceğimiz rotaları bizlerle buluşturuyor… Singapur, Roma, New York ve Kapadokya gibi yurt içi ve yurt dışı rota önerilerini okurken 31 Aralık gecesini planlamaya başlayacaksınız…

Altı nesildir dünyanın en kaliteli kumaşlarını üreten İtalyan giyim markası Loro Piana’nın, 2016-17 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, MAG PR tarafından organizasyonu gerçekleştirilen çok özel bir davetle Ankara’nın cemiyet ve sanat dünyasıyla buluştu. Renkli açılış ve kutlama organizasyonlarıyla Başkent’e imzasını atan MAG PR, yeni yılda da iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasını keyifli davetlerde bir araya getirmeye devam edecek…

Mücevher firmalarının sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz röportajlarda ışıklı yolculuklarını dinlerken, parıltılı tasarımlarını sayfalarımıza taşıyoruz…

Lezzet duraklarımızda; İstanbul ve Ankara’ya ayrı bir soluk katan restoranların şefleri ve sahipleri ile tanışıyor, Yılbaşı gecesi için en özel tarifleri öğreniyoruz…

Genç, enerjik ve samimi iki blogger… Renkli serüvenlerinde binlerce takipçiye ulaşmış, dünyaca ünlü markalarla birlikte çalışma imkanı bulmuş ve modayı yakından takip eden Fulya Sezen ve Kubilay Sakarya ile yeni bir yıla sayılı günler kala, Ankamall Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz eğlenceli alışveriş gününden renkli kareler, 2017 Kış sezonu kombinleriniz için ilham verecek…

Yazarımız Aylin Yıldız, 2017 yılında, aşk, iş, sosyal hayat ve ülke gündeminde bizleri nelerin beklediğine dair öngörülerini paylaşıyor…

2016 yılını geride bırakırken beraberinde tüm olumsuzlukları da geride bırakıp, yeni yılı umut dolu, heyecanla ve gözlerimiz parlayarak karşılayalım… 2017, tüm hayallerimizin gerçekleşeceği ve bugüne kadar hiç yaşamadığımız kadar güzel bir yıl olsun…

Umut ve enerji dolu, hep kahkahalı, bol kazançlı, sağlıklı, aşk dolu mutlu yıllar diliyoruz…

Çoook Sevgiler…