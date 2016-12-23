Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Pınar Canalp yeni yaşını kutladı.

Ankara cemiyetinin seçkin siması Pınar Canalp yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Başkent sosyal yaşamının tanınan simalarından Gülennur Aydın, Ender Sevgi Gültekin, Nesrin Kılavuz gibi isimlerin katıldığı davette hanımlar birlikte yemek yediler. Yemeğin ardından pastasını kesen Pınar Canalp dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlamanın heyecanını yaşıyordu. Dostlarına tek tek teşekkür eden Pınar Canalp bu mutlu anını sosyal medya da paylaşarak ölümsüzleştirdi.