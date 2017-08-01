SAK Organizasyonun kurucusu Alper Kendirli yeni yaşını dostlarına özel verdiği davet ile kutladı. İncek Garden’da gerçekleşen davete Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katılım gösterdi.

Ankara’da bir çok başarılı düğün ve organizasyona imzasını atan SAK Organizasyonun özenle hazırladığı kutlama partisinde Alper Kendirli 43. Yaş gününe özel hazırlanan pastayı ailesi ile birlikte kesti. Doğum günününden birkaç gün sonra üçüncü kez baba olan Alper Kendirli bu özel gecede kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Eğlence geç saatlere kadar sürerken, konuklar dans ederek yılın stresini de atma şansına sahip oldu. Alper Kendirli’nin arkadaşlarının hazırladığı özel sürpriz gecenin unutulmazları arasında yerini aldı.