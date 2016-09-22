Türk firmalarına ABD’de verdiği marka danışmanlığıyla ve ABD’den dünyaca ünlü isimleri Türkiye’ye getirmesiyle tanınan Arda Sayıner, doğum gününü marka dostlarıyla kutladı.

Efsanevi isim Sezen Cumhur Önal’ın onur konuğu olduğu doğum gününe iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlü isim katıldı. DJ Hakan Kabil’in müzikleriyle renklenen geceye Giselle Tavilson’un keman performansı ve dansçı Tamara’nın tavus kuşu kostümlü şovu damga vurdu. Taksim’deki The Elysium İstanbul MGallery by Sofitel Otel’in 300 metrekarelik, boğaz manzaralı Penthouse suitinde gerçekleşen doğum günündeki pasta ise, Fransız Fouchon tarafından ‘makaron kule’ şeklinde tasarlandı. Partinin dekorasyonu ise, A46 Organizasyon tarafından yapıldı.