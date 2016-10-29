Yargıcı, Next Level’da bulunan mağazasında Sonbahar- Kış koleksiyonunu şık bir davet ile tanıttı.

Ankara iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği etkinlikte Yargıcı’nın Sonbahar- Kış 2017 koleksiyonuna ait ürünleri yoğun ilgi gördü. Konfeksiyon ürünlerinin yanı sıra dekorasyon ve ev aksesuarları ürünlerinden oluşan Yargıcı Homeworks koleksiyonunun da yer aldığı mağazada, ürünler kadar Yargıcı’nın şık mağaza dekorasyonu da büyük beğeni topladı. Sonbahar- Kış koleksiyonunun tanıtıldığı davette, konuklar yeni sezon ürünleri ile yakından ilgilendi ve bol bol alışveriş yaptı. Yargıcı ile Sonbahar/Kış 2016-17 sezonunda; büyüleyici doğal bir görüntüye ev sahipliği yapan İzlanda’nın Nordik dünyasına adım atıyoruz. Bu eşi bulunmayan Kuzey manzarası yeni sezonla birlikte Sonbahar/Kış 2016-17 koleksiyonuna taşınıyor ve zengin bir kış stili sunuyor. İzlanda’nın eşsiz manzarasını oluşturan kuvvetli buzullar, heyecanlı volkanlar, buzlu dağlar ve derin kayalıklar; Yargıcı’nın yeni sezonda kış paleti için ilhamı olurken; buz tutmuş çiçeklerden, soğuk iklimine kadar Kuzey manzarasının doğal gücü, Sonbahar/Kış 2016-17 koleksiyonunun renk ve dokularını oluşturuyor.