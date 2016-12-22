Kurucusu, yıllardır altyapı taahhüt işlerinde müteahhitlik yapan İnşaat Mühendisi Hülya KARADAĞLI Kaptan (ODTÜ) olan YDK İnşaat, konut sektörüne yaratıcılık, dinamizm ve kalite katarak yoluna devam ederken Park Oran’da yeni ofislerinin açılışını gerçekleştirdi.

YDK İnşaat, yeni yıla yeni projeleri Vadi 41 ‘in lansmanı ile merhaba dedi. Bu açılış İç Mimar Yiğit Kaptan ve İnşaat Mühendisi Adayı Doruk Kaptan’ın ikinci nesil olarak işleri sürdüreceklerinin habercisi oldu. Renkli etkinliğe katılan misafirler bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.