Ünlü isimlerin yaşam koçu olarak tanınan Dr. Said Sözühikmet’in “Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri” adlı yeni kitabının imza günü etkinliği için Panora Alışveriş Merkezi’nde eşiyle birlikte sevenleriyle buluşan Murat Yıldırım kendisine yönelttiğimiz soruları samimiyetle yanıtladı. “Kim Milyoner Olmak İster ” programının sunuculuğunu da üstlenen Murat Yıldırım, ilerleyen dönemlerde yeni bir dizi ile izleyicileriyle buluşacağının da müjdesini verdi.

Yaşamın sırları kitabından biraz bahseder misiniz? Bu kitapta okurları neler bekliyor?

Bu kitap, insanlara hayatın gerçeklerini tekrardan önlerine koyup onlarla nasıl savaşabileceklerini, onları nasıl yenebileceklerini, nasıl alt edebileceklerini anlatan bir kişisel gelişim kitabı. İnsanları sadece hayellerle değil de gerçeklerle de yüzleştiriyor. Dolayısıyla o anlamda benim için çok önemli bir kitap. Bir de benim hayatımın değişim sürecinde, değişim noktalarımdaki en önemli etkenlerinden birisidir, Dr. Said Sözühikmet… Zaten bizim de isteğimiz üzerine bu kitabı yazdı. Tolgahan Sayışman ve ben kendisine bu kitabı yazması için gerçekten ısrar ettik. Hatta kitabı kendi kitabım gibi görüyorum, çünkü kitapta emeğim var, kitap bizim arzumuz isteğimiz üzerine yazıldı. Kitabı yazan kişi de bunları yaşayan bir kişi olduğu için insanlara ulaşmasını istedim. Çünkü, ümitsizlik, erteleme, tembellik, kaygı gibi şeyler hepimizde var olan şeyler. Dolayısıyla bunları nasıl yenebiliceğimiz de bize her zaman bir dost veya bir kitap aracılığıyla tekrar tekrar hatırlatılır hayatta. Sadece bunu okumak yetmez tabii ki, bunu uygulamak ve bunu uygulamaya yardımcı olacak dostlar da gerekir.

Dr. Said Sözühikmet ile yollarınız nasıl kesişti? Akıl hocam diye bahsediyorsunuz kendisinden, hayatınızda önemli bir yeri olmalı…

Dört-beş yıl kadar oldu tanışıklığımız… Kendisi hem doktor hem de bir dost. Arkadaş ortamında tanışmıştık ve muhabbeti çok hoşuma gitmişti; fikirleri, bakış açısı… Öyle bir arkadaşlığımız oluştu ve sonrasında devam etti. Hayatımın çok önemli kararlarını her zaman kendisiyle istişare ederek, konuşarak, fikir alışverişi yaparak veririm. Benim için çok değerli birisidir.

Peki kitap hakkında şu an okurlar tarafından nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

“Bir kez okuduk, bir kez daha okuyacağız ve bir kez daha okuyacağız” deniliyor. Bu kitap için bu doğru bir yaklaşım. Çünkü bu kitap, öyle sadece bir kez okumalık bir kitap değil. Benim her zaman baş ucumda bulunan bir kitap. İnsanın devamlı hatırlaması gereken şeyleri ona hatırlatan bir kitap. O yüzden tekrar tekrar bakmakta fayda var. İnsanlardan da bu geri dönüşü alıyorum.

Kim milyoner olmak ister programı nasıl gidiyor? Yarışma programına sunuculuk süreci nasıl gelişti?

Gayet güzel gidiyor… Buraya aynı zamanda onun ödülünü de almaya geldik. Bu akşam Grand Ankara Otel’de yapılacak Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreninde ödülümüzü alacağız. Programa ilginin giderek artması beni mutlu ediyor. Gençlerin o programa yöneldiğini görüyor, duyuyor olmak, buna şahit olamak hoşuma gidiyor, çünkü bu bir bilgi yarışması. İnsanların da bilgiyi merak etmesi kadar güzel bir şey yok herhalde…

Oynadığınız tüm diziler izlenme rekorları kırdı. Sizi yakın zamanda ekranlarda yeni bir projede görebilecek miyiz?

Seneye olacak. Önümüzdeki sene bir dizi yapmak istiyorum. Tabii şimdi burada söylüyoruz ama hayat ne getirir bilemeyiz. Fakat ATV ile beraber bir dizi yapacağız diye anlaştık, fakat hangi seneryo olacak şimdi ona bakıyoruz beraber.

En son Sonsuz Aşk filminde çok güzel yorumlar aldınız? Siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sonsuz Aşk bence de güzel bir film oldu. Seyirciyle çok daha fazla buluşabilir gibi evet ama önemli olan şu ana kadar galiba altı yüz bin kişi gitmiş ve beğenmeyen hemen hemen hiç yok gibi… Dolayısıyla insanlar bir buçuk saatten fazla vakit ayırıyorlar. Hatta oraya gidip dönmek üç saatlerini alıyor belki, böylece üç saatlerini size harcıyolar. Bu yüzden onlara mahçup olmamak çok önemli. Bu film bizi mahçup etmedi. Her meslek gibi oyunculuk da her gün gelişen bir meslek, yeter ki siz bunu yapmak, öğrenmek ve kendinizi geliştirmek isteyin. Hangi meslekte olursanız olun “ben bunu biliyorum” derseniz yanılırsınız, o işi iyi yapamazsınız.

Canlandırdığınız karakterler arasında en çok kendinize yakın hissettiğiniz karakter hangisiydi bu zamana kadar?

Hepsinden bir parça var bende. Dolayısıyla hiçbirine daha yakın ya da daha uzak diyemiyorum. Çünkü kendinizden de bir şeyler katıyorsunuz oraya… Sizin ruhunuz orada, o karakterde canlanıyor. Kısacası hepsi kendi ruhumdan parçalar…

Eşiniz ile tanışma hikayenizden bize biraz bahseder misiniz?

Londra’da bir arkadaş ortamında tanıştık. Öncesinde aklımda, fikrimde Londra’ya gitmek çok yoktu… Bahsettiğim arkadaşıma “Los Angeles’a mı Londra’ya mı gitsem?” diye danıştığımda “Londra’ya git, daha iyi olur senin için” dedi ve ben de Londra’ya gittim. Gerçekten benim için daha iyi oldu.