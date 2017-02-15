Ankara’da günlük giyim tarzında birbirinden farklı tasarımlarıyla ve her ay düzenlediği etkinliklerle öne çıkan Soie Design, Feng Shui etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekanlarda harekete geçirme yöntemleri olarak bilenen Feng Shui ile ilgili merak edilenleri Dilek Demirci Soie Design’da düzenlenen etkinlikte yanıtladı. Etkinliğin organizasyonunu ve ev sahipliğini ise Soie Design’ın sahibi Özgül Peker üstlendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Feng Shui bir felsefe olarak incelendi ve merak edilenler yanıtlandı. Soru cevap şeklinde ve gayet samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte sık sık kahkaha sesleri yükselirken ev sahibi Özgül Peker tüm misafirleri ile tek tek ilgilendi ve misafirperverliği ile davetlilerden tam not aldı.