Sanatla iç içe bir dünya sunarak Maslak’ta ruhunuzu dinlendirebilecek sanat, sosyal hayat ve konfor dolu bir yaşam yaratmayı amaçlayan 42 Maslak projesinin keyif veren tüm detaylarını Bay İnşaat Yönetim Kurulu Erol Özmandıracı’dan dinliyoruz…

Şirketinizin başarılı yolculuğunu dinleyebilir miyiz sizden?

42 Maslak’ı yaşama geçiren Bay İnşaat, 41 yıllık inşaat deneyimine sahiptir. Bay İnşaat, dünyanın ve Türkiye’nin en iyi mimarlarının tasarladığı yaşam projelerini öz kaynaklarını kullanarak imar yönetmeliklerine uygun, hukuki altyapısı tamamlanmış ve ruhsatı alınmış olarak müşterilerine sunmaktadır. Bugüne kadar Bay İnşaat tarafından gerçekleştirilen ve tamamlanmış olan tüm projeler planlanan zamanlamalarda müşterilerine iskanları alınarak teslim edilmiştir. Beyza Evleri Tarabya, Bay İstinye Konakları, Hilpark İstinye ve HilparkSuites İstinye projeleri; Bay İnşaat’ın sunduğu “lüks ve tasarım yaklaşımının” en somut göstergeleridir. 42 Maslak ise, İstanbul’un kalbi Maslak’ta yepyeni bir yaşam alanı yaratmış, Maslak’ın çehresini değiştirmiştir.

İnşaat sektörünün Türkiye’deki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Büyüyen Türkiye’nin modern yaşam alanlarına ve yenilenmeye ihtiyacı var. Öte yandan, bina güvenliği Marmara depremi sonrası hepimiz için hassas bir konu haline geldi. Bu iki ihtiyaç sayesinde inşaat sektörü büyük bir canlanma yaşadı. Halen bu süreç devam ediyor. Kentlerimiz genişliyor, ticari hacim artıyor. Yeni iş merkezleri oluşuyor. İnşaat şirketleri de doğru lokasyonlar da doğru projeleri hayata geçirdikleri sürece başarılı oluyorlar.

Türkiye ile yurt dışını inşaat sektörü yönünden karşılaştırmanızı istersek ne gibi farklılıklar ve benzerlikler sayabilirsiniz?

Yurt dışı dediğimiz zaman çok geniş bir coğrafyadan söz etmek zorundayız. Sadece Avrupa, Asya gibi kıtaların değil, her ülkenin ihtiyaçları ve ekonomik dinamikleri çok farklı. Belirttiğim nedenlerden dolayı, bizim çok dinamik bir sektörümüz var. Türkiye, uluslararası yatırımcılar için de nitelikli konut projeleriyle öne çıkıyor. Güzel bir ülkemiz ve gerçekten uluslararası nitelikte projelerimiz var. Dünyanın her yerinden gerek yatırım amaçlı gerekse bizzat kendileri kullanmak üzere Türkiye’den konut alan müşteriler bulunuyor. Ayrıca Türk müteahhitler, bilgi birikimleri ve becerileriyle dünyanın pek çok ülkesinde inşaat projeleri üstleniyor. Sektörümüzün ve insanımızın dinamizmi en büyük farkımız diyebiliriz.

Konut projelerini geliştirmek için neler yapılması gerekiyor sizce?

Konut sektöründe en önemli konu; lokasyon ve hedef kitlenin doğru seçilmesi. Bu ikisi birbirine uyumlu olduğu takdirde proje başarılı oluyor. Örneğin; biz 42 Maslak’ta rezidans, ofis ve alışveriş merkezini içeren karma yaşam konsepti oluşturduk. Çünkü, bu bölge hem iş merkezi hem de ayrıcalıklı yaşam merkezi olmaya uygundu. Bu şekilde bölgenin ihtiyaçlarıyla potansiyeli örtüşüp çevresine kalite katmayı başaran çalışmalar kalıcı olacaktır.

Son projenizin detaylarından biraz bahsedebilir misiniz?

Toplam 250 bin metrekarelik alanda 42 katlı iki kule, 322 rezidans, 16 penthouse, 195 home ofis (Multi-Office), 61 bin metrekare yatay ofis, 30 bin metrekare AVM alanıyla (42 Shops) Maslak’ta yepyeni bir yaşam merkezi yükseldi.

42 Maslak’ın mimari tasarımını Heathrow Havalimanı ve Shangai Media Center gibi dünyanın ekonomi ve yaşam merkezlerindeki projeleri ile 17 farklı ülkede ofisleri bulunan, 200’den fazla ödül sahibi mimari grup Chapman Taylor yaptı. Rezidans ve penthouse’ların iç mimarisi Metex Mimarlık, 42 Shops’ın iç tasarımı ise Abdullah Burnaz tarafından gerçekleştirildi. 42 Maslak, yalnızca belli kriterlere uyularak yapılan binaların sahip olabildiği LEED® Sertifikası’na üç kez sahip olarak sürdürülebilirlik konusundaki ciddiyetini ispatladı.

Yeşil ve doğayla iç içe, Belgrad Ormanı’nın hemen yanı başındaki Maslak, İstinye’ye olan yakınlığı ile de denizin ve Boğaz’ın avantajlarını sunuyor. Ulaşım imkanlarının çeşitliliği ve kolaylığı nedeniyle Maslak, şehrin yeni merkezi… Bölge, yeni havalimanı ve 3. köprüye olan yakınlığı ile yatırım değeri giderek artan bir iş merkezi olmanın yanı sıra ﬁnans ve yaşam alanı olarak da ön plana çıkıyor.

42 Maslak’ta, tamamı balkonlu ve 4 metre tavan yüksekliğine sahip rezidanslar ve İstanbul’u tüm güzelliğiyle gözler önüne seren penthouse’lar; 42 Residence Lounge, 25. Katta yer alan 42 Fitness-Pool&Spa ve hayatınızı kolaylaştıran 42 Life Concierge hizmetiyle keyiﬂi bir dünya sunuyor.

Son yıllarda gökdelenlerde konumlandırılan çalışma alanlarının aksine; doğal bir atmosferde camları açılabilen ve nefes alan ortamlar sunan yatay oﬁsler; çalışanların motivasyonunu arttıran özellikle taşıyor.

Hem rezidans olarak kullanılabilen hem de tam donanımlı ofis hizmeti alabileceğiniz Multi-Ofﬁce’ler (Home-ofis), iş ve yaşam alanlarını ortak kullananların aradığı tüm donanımı kusursuz olarak sağlıyor. “ArtfulLiving” konseptiyle oluşturulan Oﬁs Sokağı; kafeleri ve açık sanat galerileriyle çalışanların iş hayatına bambaşka bir renk katıyor.

Kaliteli ve şık mekanların, seçkin markaların, gurme lezzetlerin buluştuğu yaşam ve sanat merkezi 42 Shops; bu alanda yenilik arayanlara farklı alternatiﬂer sunuyor.

Öne çıktığınız fark yaratacak yönleriniz neler?

Bay İnşaat olarak 42 Maslak’ta ‘Yaşam başlı başına bir sanattır’ felsefesinden yola çıkarak, Türkiye’nin ilk, temelden itibaren sanat konseptiyle inşa edilen karma yaşam merkezini tasarladık. Bu yeni konsepte ‘ArtfulLiving’ adını verdik. İnşaatta sanat anlayışı ile İstanbul’daki ilk konsept projeyi gerçekleştirirken, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiriyoruz. 42 Maslak’ta sanatla iç içe bir dünya sunuyoruz. Bu dünya ile Maslak’ta ruhumuzu dinlendirebilecek bir vaha yaratıyoruz.

Artfulliving.com.tr online sanat platformumuz ve ArtfulLiving dergimiz ile Türkiye’de kültür sanat yayıncılığına yeni bir boyut getirdik. Art!SPACEGallery’de çağdaş sanatın çok önemli isimlerini ağırlıyoruz.

Yeni yılda açılışını yapacağımız 42 Shops da sanatla yaşayan bir AVM olacak. Konser, gösteri, tiyatro ve müzikallerin yer alacağı performans sanatları merkeziyle (PSM) İstanbul’un popüler buluşma yeri; kendini kanıtlamış ve güvenilir yerel/ulusal sanat galerileri, sergi alanları ile çağdaş sanatsever ve koleksiyonerlerin yeni çekim noktası haline gelecek. 42 Shops; gastronomi, eğlence, alışveriş ve sanat ile perakende sektörüne yenilik ve dinamizm getirecek. Yalnızca yer alan markalarıyla değil, alışveriş merkezi yönetimine getirdiği sosyal merkez mahalle anlayışıyla da fark yaratacak. 42 Shops’u Maslak bölgesinin gastronomi, eğlence, sanat ve alışveriş mahallesine dönüştüreceğiz. Lokantalar, happyhour barları ve heyecan verici aktivitelerle 42 Shops’da hem geceleri hem de hafta sonları canlı ve rengarenk bir hayat başlayacak.

Genel konsept olarak, öncelikle gastronomiye odaklanmak, her kesimin damak tadına ve kesesine uymak istedik. Aralarında ilk kez Türkiye’ye gelenlerin de olduğu gastronomi ve eğlence sektörünün uluslararası markalarını İstanbullular ile buluşturuyoruz. Bununla birlikte Türkiye’deki ilk 1.250 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği Türk Lezzet Müzesi’ne, 750 kişilik Performans Sanatları Merkezi’ne, 1000 metrekare alandaki sanat galerilerine, müzelere, açık hava sinemasına, gece kulüplerine, Klasik Otomobil Kulübü’ne, fitness kulüplerine ve çocuk eğlence merkezine de ev sahipliği yapacağız. Mağaza seçimlerimizi ise; daha eğlenceli, rezidans ve ofislerin ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar, tasarım odaklı günlük hayata renk katan markalar özelinde seçmek istiyoruz. Hobi mağazaları, aksesuar dükkanları bu manada önceliğimiz olacak.

Rezidanslarımız, penthouse’larımız, ofislerimiz ve 42 Shops ile birlikte, hayatı dopdolu yaşamak isteyen 10 bin aktif yaşayan/çalışan ve günlük toplam 20 bin kişilik ziyaretçi kapasitesiyle Türkiye’nin en sıra dışı karma yaşam merkezini İstanbul’a sunmaktan gurur duyuyoruz.

Maslak’ın da sanat açısından güçlü bir bölge olmasını istiyoruz.

Son yıllarda Maslak’ta hızla gelişen iş ve sosyal yaşamı kültür ve sanat projeleriyle buluşturmayı amaçlayan ARTMASLAK Platformu’nun kurulmasında öncülük ettik. Bölgedeki sanat ve tasarım ile ilgilenen kurumlar ve sanatçılar bu projeye oldukça ilgi ve alaka gösterdiler. Aynı zamanda Maslak’taki mevcut sanat projelerini, etkinlikleri ve yeni fikirleri de buluşturan bir web sitesi olarak www.artmaslak.com’u da hayata geçiren bu girişim ile Maslak bölgesinde sanatın gelişmesine katkıda bulunmayı ve geleceğe sanat üreten bir Maslak bırakmayı amaçlıyoruz.

Projeye olan ilgiden memnun musunuz?

Biz 42 Maslak’ta belirttiğim gibi sanat, sosyal hayat, konfor dolu bir yaşam ortamı yaratmayı hedefledik ve bunu da başardığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. 42 Maslak’ta yaşayanlar, bu yaşam tarzını tercih edenler… Onlara bu ayrıcalığı sunmaktan memnunuz ve şimdi hazırlıklarını sürdürdüğümüz 42 Shops alışveriş merkezimizle bu ortamı daha da pekiştirmenin heyecanı içindeyiz.