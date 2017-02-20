Bu yıl ilki düzenlenen Hunny Bunny Çocuk Şenliği çeşitli derneklerden gelen 360 minik eğlence dolu bir gün geçirdi.

Sosyal sorumluluk etkinliklerine her daim gönülden destek veren Burcu Hattat ve Özge Peker’in proje sahipliğinde Ebru Dinç ve Pervin Ersoy’un proje ortaklığıyla bugün CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleşen Hunny Bunny Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. Yardıma muhtaç çocuklar, Hunny Bunny Çocuk Şenliği’nde İpek Açar, İskender Paydaş, Aslı Hünel, Muazzez Ersoy, Linet, Derya Uluğ ve Simge gibi ünlü sanatçılarla bir araya gelerek bol bol dans edip oldukça mutlu bir gün geçirdiler.