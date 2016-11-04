Vakko’nun 2016 Sonbahar- Kış koleksiyonu Kavaklıdere mağazasında gerçekleşen defile ile tanıtıldı.

Davete, Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında, Aysel Akçay, Aylin Özal gibi isimler yer aldı. Davetin ev sahipliğini ise mağaza müdürü Olcay Baysal üstlendi. Kokteylle başlayan etkinlikte, konuklar mankenler tarafından sunulan 2016 Sonbahar-Kış koleksiyonunu yakından görme fırsatı buldu. Sıcak yaz günlerinin ardından sonbaharın ilk defilesinde bir araya gelen davetliler, keyifli günün tadını çıkardı.

Spot: Birbirinden profesyonel mankenlerin yer aldığı davette konuklar çok şık bir defile izleme imkanı buldu.

Spot: Davete katılan isimler arasında Aylin Özal gibi şık isimler de yer aldı.

Spot: Davete katılan misafirler ürünleri yakından inceledikten sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.