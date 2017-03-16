Ankara Kızılay Rotary Kulübü’nün “Üstün Hizmet Ödülü” Holiday İnn Çukurambar Otel’de düzenlenen geceyle sahibini buldu.

Ankara Kızılay Rotary Kulübü düzenlediği geceyle “Üstün Hizmet Ödülü”nü 71 yıllık saatçi Özcan Saatçiler ile buluşturdu. Holiday İnn Otel’de düzenlenen davet kokteyl ile başladı. Daha sonra Kızılay Rotary Kulübü Yıldız Mit Karaosmanoğlu’nun açılış konuşması gerçekleşti. Gecenin önemi ise “Üstün Hizmet Ödülü” idi. Ödül 71 yıldır saatçilikle uğraşan zanaatkar Özcan Saatçilere verildi.