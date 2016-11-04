Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına Morofis Tekstil’in patentli markası Kiviko tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi şık bir davet ile tanıtıldı.

İstanbul Radisson Blu Pera’da Dilek Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dilek’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının birbirinden tanınmış isimleri katıldı. Proje kapsamında ünlüler tarafından yapılan tasarım tişörtlerin tanıtımı gerçekleştirildi ve aralarında Işın Karaca, Pınar Altuğ, Işıl Reçber, Altan Gördüm, Vahide Perçin, Aylin Kontente, Kaan Urgancıoğlu, Lal Denizli, Doğa Rutkay, Murat Evgin gibi tanınmış isimlerin KAÇUV adına tasarladıkları tişörtler satışa sunuldu. Tişörtleri tasarlayan ünlü isimler katıldıkları davette, kendi tasarımlarının beğeni topladığını görmekten mutluluk duydular. Gecede tanıtımı gerçekleştirilen tişörtler Kiviko.com’dan 25 tl’den fiyatlandırılarak satışa sunuldu.