Anıttepe Rotary Kulübü tarafından her sene verilen “Melek Hizmet Ödülü” bu sene Gama Holding Onursal Başkanı, iş adamı Erol Üçer’e verildi.

Anıttepe Rotary Kulubü her sene verdiği “Melek Hizmet Ödülü”nü Bilkent Otel’de gerçekleştirdiği yemek organizasyonuyla verdi. Ankaralı iş adamı ve Gama Holding Onursal Başkanı Erol Üçer bu seneki ödüle layık görüldü. Kulüp Başkanı Neşe Büyükbaykal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen davet akşam yemeğiyle başladı. Keyifli yemek, Gama Holding Onursal Başkanı Erol Üçer için düzenlenen ödül töreniyle devam etti. Alkışlar arasında kürsüye çıkan iş adamı “Beni tekrar cesaretlendirdiniz” diyerek konuşmasını gerçekleştirdi.