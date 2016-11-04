Yol kullanımı için tasarlanan yarış otomobili

Merakla beklenen Type-R artık yollarda… Üstelik şimdi çok daha hızlı ve çok daha güçlü. Honda’nın pistlerdeki bilgi birikimi ve deneyimi ile geliştirilen Type-R, ister pistte ister yolda size, her koşulda maksimum performans sunacak safkan bir sporcu. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşıyor. Bu da onu, önden çekişli kompakt hatchback liginin en çabuk hızlanan sporcularından biri yapıyor. Type-R tüm bu üstün özellikleriyle mükemmel bir hız deneyimine hazır. Ya siz?

CR-V

Test Edilmiş Ve Onaylanmış Performans

Yeni CR-V’de birçok akılcı fikir ve yenilikçi teknoloji, düşük emisyon ve yüksek yakıt ekonomisi için geliştirildi.

Earth Dreams Technology, Honda’nın sürüş keyfinden ödün vermeden çevreyi koruma isteğinin teknolojiyle birleştirilmiş sonucudur. Önden çekişli sistemlerde 6 ileri manuel şanzıman ve 120 PS motor gücü bulunurken; dört tekerlekten çekişli sistemde 9 ileri otomatik şanzıman ve 160 PS motor gücü bulunuyor.

Honda mühendislerinin motor içindeki mekanik sürtünmeyi azaltarak geliştirdikleri 1.6 i-DTEC 160 PS gücündeki motor, ortalamada 5,1 lt./km* yakıt tüketimi ve 134 gr/km** emisyonu ile hem şaşırtıcı bir yakıt ekonomisi, hem de 350 Nm tork değeriyle mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor.

CIVIC

Onun Zamanı Şimdi Başlıyor

Baştan aşağı yeniden tasarlanan ve geliştirilen Civic Sedan; inovasyon, ileri mühendislik ve sürüş heyecanını bir arada en iyi şekilde yansıtıyor.

Onuncu jenerasyonuyla yeni Civic, yeni bir dönem açarken aynı zamanda “bir işi ne kadar uzun süre yaparsan, o işte o kadar iyi olursun” teorisini de doğruluyor. O şimdi daha sportif ve daha göz alıcı. Yeni Civic Sedan’ın benzersiz gövde yapısı sayesinde bütün gözler üzerinizde olacak.