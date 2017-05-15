Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) 22. Kuruluş Yıldönümünü Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde kutladı. Ankara’nın sivil toplum kuruşlarını, iş adamlarını ve medyayı bir araya getiren resepsiyonda Başkentin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

TÜSİAV, Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yeni yaşını kutladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının kalkınmadaki önemine işaret ederek, “TÜSİAV’ın 22.yıl münasebeti ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliği ile düzenlenen bu resepsiyonda sizlerle beraber olmaktan büyük bir keyif duyuyoruz.”dedi. Resepsiyona çok sayıda işadamı ve gazeteci katıldı.