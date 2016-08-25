Türkiye’nin alanında öncü ve lider kuruluşu olan AKUT’un, 20 yıllık tarihi boyunca yaşanan gerçek olayları yansıtan fotoğraflardan oluşan, “Türkiye’nin AKUT’u 20 yaşında” isimli fotoğraf sergisi, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Le Meridien İstanbul Etiler Otel’de açıldı.

Doğa kazalarında ya da doğal afetlerde başı dertte olanlara en kısa sürede ulaşmak amacıyla 1996 yılında kurulan AKUT’un hayat kurtarmayla dolu 20 başarılı yılının adeta özetlendiği, 70’den fazla fotoğraftan oluşan sergi, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Le Meridien İstanbul Etiler Otel’de açıldı. Tamamen gönüllülük esasıyla çıktıkları bu yolda, yüzlerce hikayede binlerce kişiye dokunan AKUT’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; ünlü sanatçı Atilla Atasoy, tiyatro ve dizi oyuncusu Şahnaz Çakıralp ve Vakko’nun ortağı Jeff Hakko gibi iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından önemli isimler katıldı.

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Sergiye ev sahipliği yapan AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki eşi Mine Hanım ve çocukları Bilge ve Barlas ile açılışa katılan değerli konuklarını kapıda karşılayarak gece boyunca tek tek ilgilendi.

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Sosyal yaşam dünyasının ünlü bayanlarından Mutlu Dinçkök “Türkiye’nin AKUT’u 20 yaşında” adlı sergiye erkek arkadaşı Şefik Can Soyer ile birlikte katıldı.