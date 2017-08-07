Ürdün Büyükelçisi Adayele’nin ev sahipliğinde, Türkiye ve Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yıldönümü vesiylesiyle Ankara Cer Modern’de bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona katılan davetliler, Ürdün Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. Cermodern’de gerçekleştirilen resepsiyona Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bazı milletvekilleri ve seçkin konuklar katıldı. Bakan Çelik, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Ürdün arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümü sebebiyle duyduğu memnuniyeti belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki üst düzey temaslar zincirinin en yeni halkasını Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki’nin Mart ayında gerçekleştirdiği ziyaret oluşturmaktadır” ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından bakanlar ve büyükelçi birlikte pasta keserek, tertip edilen halk dansları topluluğunun gösterisini izledi.

Spot: Davetliler CerModer’in alt katında gerçekleştirilen merasimin ardından bahçe kısmında tertip edilen sunumların ve ikramların tadına baktılar.

Spot: Davate katılan konuklar Ürdün Büyükelçiliği tarafından hazırlanan eski eserlerin ve belgelerin yer aldığı sergiyi büyük bir merak ve beğeni ile gezdiler.