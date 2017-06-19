Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)’nin daveti, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra iş ve diplomasi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirildi. Davete Türk müteahhitlerin iş yaptığı ülkerlerin büyükelçileri, iş adamları ve diplomasi dünyasından bir çok önemli ismin aralarında bulunduğu yaklaşık 600 davetli katıldı. İftar yemeğine Sezgin Canas Trio Ney dinletisi eşlik etti. Yemeğinin yenilmesinin ardından, TMB yönetim kurulu başkanı Mithat Yenigün, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Yenigün, konuşmasında, birliğe üye firmaların Hindistan’dan Sahra altı Afrika’ya, Latin Amerika’ya kadar bir çok coğrafyada, zor şartlar altında yeni iş imkanları yaratmak üzere büyük özveri içinde çalıştığını söyledi.