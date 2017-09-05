Turkcell Platinum, golf sporuna gönül verenleri Bodrum’da bir araya getirdi. Turkcell Platinum Golf Challenge kapsamında bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlenen turnuvada 100’ü aşkın golfçü yarıştı. İki gün süren turnuvaya, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Eski Bakan Fikret Ünlü’nün yanı sıra Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Turkcell Platinum, golf sporuna verdiği desteği Bodrum’a taşıdı. Turkcell Platinum Golf Challenge bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlendi. İki gün boyunca süren turnuvada 100 aşkın golfçü mücadele etti. Yarışmacıların ve izleyicilerin keyifli bir hafta sonu geçirdiği turnuva aynı zamanda iş dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile birlikte tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu gibi isimler golf sahasında yer aldı. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.