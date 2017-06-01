Türk tasarımcıların Dünyaya açılan kapısı Ankara’da

    Came Home mağazası Türkiye’deki ilk ve tek mağazasını iş ve siyaset dünyasının yoğun katılım gösterdiği özel bir davet ile Panora AVM’de açtı.

    Özel tasarım aksesuarların yer aldığı Came Home mağazası, geniş ürün yelpazesi ile dünyada ilk kez Başkentliler ile buluştu. İş ve siyaset dünyasını buluşturan özel davete;  eski milletvekili ve ATO Başkanı  Sinan Aygün, geçmiş dönem ATO Başkanlığı görevini yürüten Salih Bezci, CHP Milletvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Ankara İl Emniyet Müdürü  Mahmut Karaaslan katılım gösterdi. Came Home kurucu ortakları Sebahattin Gündoğdu ve iş adamı İsmail Hakkı Gül davetlileri ile yakından ilgilendi. Birbirinden özel tasarımların sergilendiği ve aynı zamanda Sanat Galerisinin de kapılarını açtığı özel davete Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

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