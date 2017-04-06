Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Üyesi olan Gürnar Çapa Uğurlu’nun ev sahipliğinde Türk Kalp Vakfı yararına Arabesque’de bir öğle yemeği verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle organize edilen, neşeli ve keyifli bir sohbet havası içinde geçen İstanbul Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin’in de katıldığı yemekte sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri buluştu. Gürnar Çapa Uğurlu’ya ve Ümit Aktaş’a yemeğe katkılarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim edildi. Aynı zamanda Semiramis Sekban’a da doğum günü sürprizi yapıldı bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Semiramis Sekban davetlilere ve Türk Kalp Vakfı’ndaki arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Keman Sanatçısı Suat Erdem ise çaldığı müziklerle davetlileri adeta coşturdu.