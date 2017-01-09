Aile içi şiddet, çocuk istismarı, cinsel istismar gibi konularda toplumda farkındalık yaratmak adına etkinlikler düzenleyen Tüm Kadın Lobisi (TÜKAL) kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ile ilgili anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Toplumda kadın hakları, aile içi şiddet vb. konularda farkındalık oluşturmak için yola çıkan TÜKAL Ankara Hilton Otel’de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı konu alan “İstanbul Sözleşmesi” konulu konferansın gerçekleştiği etkinlik yoğun ilgi gördü. TÜKAL üyeleri, Ankara iş ve sosyal yaşamdan bir çok tanınan kadının katıldığı konferansta davetliler kadınlara yönelik şiddetle mücadele alanında çalışacaklarına dair söz verdiler.