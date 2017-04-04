Yves Rocher Vakfı-Institut de France’ın dünyada 16 yıldır, Türkiye’de ise ikinci kez gerçekleştirdiği ‘Toprağın Kadınları’ ödül töreni, Fransa Sarayı’nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü seremonisi çatısı altında Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve Yves Rocher Vakfı başkanı Claude Fromageot ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kar amacı gütmeden, çevre, eğitim, toplum konularında fayda sağlamak için emek veren kadınları desteklemeyi ve seslerini büyük kitlelere duyurmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleşen ödül töreninin bu sene Türkiye ayağı kazananları; Margarita Dimitrova, Nardane Kuşçu ve Hasibe Akın oldu. Yves Rocher Türkiye ekibinden Niran Hürel’in organizasyon sorumlusu olduğu geceye sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katılırken, gecede özel bir konuşma yapan Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker böylesine özel bir günde gerçekleşen bir projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu, Yves Rocher’in kadınlara ve doğaya desteğinin devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken konuklar ödül töreni sonrasında geç saatlere kadar müziğin ve özel ikramların keyfini çıkardı.