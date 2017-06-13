2017 Tony Ödüllülerini kazananlar, dün gece New York’ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Gecenin sunuculuğunu ünlü aktör Kevin Spacey üstlendi. Kevin Spacey’nin sahne şovu görülmeye değerdi.
Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony’nin sunuculuğunu son zamanlarda ‘House of Cards’ dizisiyle seyircinin beğenisini toplayan Kevin Spacey üstlendi.57 yaşındaki ABD’li aktör, kılıktan kılığa girerek izleyenleri güldürdü.
En iyi müzikal: Dear Evan Hansen
En iyi oyun: Oslo
Yeniden sahneye konan müzikal ödülü: Hello, Dolly!
Yeniden sahneye konan oyun ödülü: Jitney
En iyi erkek oyuncu: Kevin Kline, Present Laughter
En iyi kadın oyuncu: Laurie Metcalf, A Doll’s House, Part 2
En iyi müzikal erkek oyuncu: Ben Platt, Dear Evan Hansen
En iyi müzikal kadın oyuncu: Bette Midler, Hello, Dolly!
Öne çıkan erkek oyuncu: Michael Aronov, Oslo
Öne çıkan kadın oyuncu: Cynthia Nixon, The Little Foxes
Öne çıkan erkek oyuncu (Müzikal): Gavin Creel, Hello, Dolly!
Öne çıkan kadın oyuncu (Müzikal): Rachel Bay Jones, Dear Evan Hansen