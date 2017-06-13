Tonys Awards Red Carpet 2017

    2017 Tony Ödüllülerini kazananlar, dün gece New York’ta düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Gecenin sunuculuğunu ünlü aktör Kevin Spacey üstlendi. Kevin Spacey’nin sahne şovu görülmeye değerdi.

    Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony’nin sunuculuğunu son zamanlarda ‘House of Cards’ dizisiyle seyircinin beğenisini toplayan Kevin Spacey üstlendi.57 yaşındaki ABD’li aktör, kılıktan kılığa girerek izleyenleri güldürdü.

    En iyi müzikal: Dear Evan Hansen

    En iyi oyun: Oslo

    Yeniden sahneye konan müzikal ödülü: Hello, Dolly!

    Yeniden sahneye konan oyun ödülü: Jitney

    En iyi erkek oyuncu: Kevin Kline, Present Laughter

    En iyi kadın oyuncu: Laurie Metcalf, A Doll’s House, Part 2

    En iyi müzikal erkek oyuncu: Ben Platt, Dear Evan Hansen

    En iyi müzikal kadın oyuncu: Bette Midler, Hello, Dolly!

    Öne çıkan erkek oyuncu: Michael Aronov, Oslo

    Öne çıkan kadın oyuncu: Cynthia Nixon, The Little Foxes

    Öne çıkan erkek oyuncu (Müzikal): Gavin Creel, Hello, Dolly!

    Öne çıkan kadın oyuncu (Müzikal): Rachel Bay Jones, Dear Evan Hansen

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