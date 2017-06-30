2002 yılından beri 17-25 yaş arası gençlerin güçlendirilmesi adına çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın bu yıl 11.sini düzenlediği TOG Bazaar, 150 seçkin markanın katılımıyla Yapı Kredi Crystal kart ana sponsorluğunda Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.

Birbirinden ünlü markaların katılımı ve en önemlisi de sosyal projelere destek vermeyi hedefleyen bir etkinlik olması nedeniyle TOG Bazaar, büyük ilgi gördü. TOG Bazaar bu yıl öğrenmenin sanattan spora, eğitimden seyahate hayatın her alanında ve her yaşta gerçekleştiğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Toplumsal barışa ulaşmak için merak eden, sorgulayan ve araştıran genç bireylerin gelişimine destek vermeyi hedefleyen TOG Bazaar, 11. yılında vakfın “Yaşam Boyu Öğrenme” ilkesi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü Gençler, TOG Bazaar 2017’den elde edilecek gelirin bir bölümüyle “Yaşam Boyu Öğrenme” ilkesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan sosyal sorumluluk eğitimlerine katılacaklar. Bunun yanı sıra Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına satışı yapılacak TOG standının satış gelirleri ise Bulut Öncü Bursu Fonu’na aktarılacak.