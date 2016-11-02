Her sezon koleksiyon ve defileleriyle toplumun farklı bir sosyal problemine dikkat çekmeye devam eden Deniz-Begüm Berdan tasarım ikilisi, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda bu defa herkesi cinsel kimliğini kutlamaya davet ediyor.

DB BERDAN, “Tek mücadele, yapışalım birbirimize!” (One struggle, stick together!) diyerek, izleyenleri ironik bir tavırla, cinsiyet ayrımcılığına karşı olmaya davet ettiği görsel bir şovla şaşırttı. İkili bu sezon, koleksiyonun ana temasına uygun şekilde siluetlerde cinsiyet normlarını yok ederek ultra feminen ve ultra maskülen dokuları birleştirip, cinsiyetsiz kalıplar çıkarmaya odaklandı. Kalıplarda 90’ların gangster hip-hop havasında, aşırı düşük ağlı şortlar, ultra geniş gömlek elbiseler, kontrastında ise; ultra feminen fırfırlı askılı elbiseler yer alırken, kolaj görünümlü kalıp parçaları ve tamamlanmamış görünen dikiş detayları koleksiyonun en belirgin detaylarından oldu. Defilenin sürpriz isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri defilenin açılışını yaparken defilenin kapanışı ise, bir başka büyük sürpriz olan Rüzgar Erkoçlar ile gerçekleşti.