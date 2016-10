Ankara’nın eğlence anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırma fikri ile yola çıkan “Yüz On Bir”, Ankara’nın önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir açılış ile kapılarını araladı.

Özenle hazırlanan menüleri ve şık dekorasyonu ile özel kutlamalara, iş yemeklerine ev sahipliği yapacak olan“Yüz On Bir”, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı açılış partisi ile ses getirdi. Yüzü aşkın davetlinin katıldığı kokteylde “Yüz On Bir”in benzersiz menüsü konuklara tanıtıldı. Üç konseptin yer aldığı mekan ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüz On Bir’in ortağı Orçun Sözen “Bu konsept ile eğlence anlayışının her adımını tek bir mekanda toparlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede konuklarımız günlük yaşamın stresinden uzakta doyasıya vakit geçirme imkanı buluyor” dedi.