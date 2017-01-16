Müziğin evrensel dilini duyurmak için her sene konserler düzenleyen TED Senfoni Orkestrası geleneksel yeni yıl konserini Congresium Ankara’da gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Derneği (TED)’in oluşturduğu TED Senfoni Orkestrası “Geleneksel Yeni Yıl Konseri”ni Congresium Ankara’da gerçekleştirdi. Ankaralı müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Ted mezunları, Ankara iş ve bürokrasi dünyasından bir çok isim de katıldı. TED mezunlarının biraraya getirerek oluşturduğu senfoni orkestrası 120 kişilik dev kadrosuyla müzik severlere muhteşem bir gece yaşatırken, orckestra sahneye çıkmadan önce yapılan birlik ve beraberlik konuşmaları da büyük alkış aldı. TED Senfoni orkestrasının müzik dinletisine alkışla eşlik tutan misafirler konser sonunda orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı.